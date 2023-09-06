嘉義市肇事熱區建置科技執法　加強稽查易肇事違規

▲▼ 嘉義市建置科技執法，改善不良用路習慣。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市道安會報自109年1月開始，每月選定一處易肇事路口，運用交通事故碰撞構圖分析肇事風險熱區，並由各小組(工程、執法、教育、宣導及監理)研提改善方案，市警局亦依分析結果針對易肇事違規行為，滾動規劃精準執法專案勤務，加強稽查易肇事違規行為並提升見警率，以防制交通事故發生。

執法專案結束後，部分路口易肇事違規行為有復發情形，道安交通工程小組亦已無改善需求，為持續改善用路人不良駕駛習慣以有效防制交通事故發生，市警局以交通事故碰撞構圖，進一步研析肇事因素規劃科技執法（如未停讓行人、未依規定左或右轉彎等易肇事違規行為），其中9處路口於112年1月建置啟用，分析1至7月事故發生數與111年同期比較，事故發生減少10%。本年度另爭取中央補助規劃建置忠孝路與保建街口、文化路博愛路與興達路口及國華街與崇文街口等3處易肇事路口，預定於112年10月底前完工。

警察局長陳炯旭表示，警方近年建置科技執法，不以取締告發為目的，而是著重於提升行人路權及防制與降低各類交通事故發生為主，本局早於110年在火車站前2路口，進行全國首創建置汽機車不停讓行人科技執法，獲得交通部道安會肯定，續於111年擴增於6處行人易肇事路口，符合改善路口交通安全、提升行人路權之目的，以有效減少事故發生，共同營造｢全齡共享、世代宜居｣安全幸福的城市。