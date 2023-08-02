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嘉義市小小警察訓練營　親子齊參與！強化路權及犯罪宣導

▲▼ 嘉義市政府警察局112年「特警聯萌出任務，守護5星嘉義市」小小警察訓練營闖關活動熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市政府警察局小小警察訓練營闖關活動熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「交通安全，大家一起來」，嘉義市政府警察局為強化民眾路權觀念及實施112年暑期青春專案預防犯罪宣導，特別自8/2-8/5每日下午2時至5時，辦理4梯次「特警聯萌出任務，守護5星嘉義市」親子體驗營闖關。

▲▼ 嘉義市政府警察局112年「特警聯萌出任務，守護5星嘉義市」小小警察訓練營闖關活動熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

活動開放報名立刻秒殺，今（2）日警察局長陳炯旭代表黃敏惠市長出席，與小萌娃們展開互動有獎徵答，孩子們熱情的參與搶答，現場氣氛超熱鬧。此外，在活動中不僅可以體驗闖關樂趣，還能一同騎乘小小哈雷機車等有趣項目，通過寓教於樂的方式，讓年幼的孩子們在玩樂中學習，進一步提升對於交通安全和社會犯罪議題的認識。

警察局長陳炯旭表示，特警聯盟「出任務五星嘉義一起行」每年都吸引著爸爸媽媽們帶著小朋友一同參加。我們的目標是透過這樣從小培養的交通安全意識，讓未來的小朋友更加了解交通安全的重要性，保護自己同時也保護他人。這個活動一年比一年更受爸爸媽媽們關注，期待透過這樣的親子體驗，能夠讓更多的小朋友對於交通規則有更深刻的認識和培養，從小就有遵守交通安全的規則，讓安全教育在心中扎根，建立起交通安全的基礎。

▲▼ 嘉義市政府警察局112年「特警聯萌出任務，守護5星嘉義市」小小警察訓練營闖關活動熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

警察局長陳炯旭說，嘉義市是一個幸福的城市，在交通安全的路上，有大小朋友攜手合作，一同建立更好的交通安全環境。相信透過活動體驗每個小朋友都能成為交通安全的守護者，為嘉義市的交通安全事業貢獻一份力量，讓我們的城市變得更加美好。

▲▼ 嘉義市政府警察局112年「特警聯萌出任務，守護5星嘉義市」小小警察訓練營闖關活動熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

陳炯旭表示，交通安全與預防犯罪觀念需要從小教育，更要身體力行，希望藉由本次「特警聯萌出任務 守護5星嘉義市」親子體驗闖關活動，能發揮拋磚引玉之效，使民眾更能重視行車安全、遵守交通規則、共同預防犯罪，營造安全的生活環境。

體驗活動包括交通警察隊設計的「一日交警」體驗騎乘小小哈雷機車、路口指揮交通與交通規則大考驗、少年警察隊規劃「反毒、反霸凌」重視校園安全、婦幼警察隊宣導「拒絕兒少性剝削」，提醒大眾重視兒少性私密影像外流問題、刑事警察大隊「安居反詐欺」全民反毒打詐、保安警察隊「霹靂維安」特殊警力打擊犯罪，讓萌警帶著爸爸、媽媽，親子一同了解交通安全與預防犯罪的重要性。

▲▼ 嘉義市政府警察局112年「特警聯萌出任務，守護5星嘉義市」小小警察訓練營闖關活動熱鬧登場 。（圖／嘉義市政府提供）

此次活動結合警察大白熊「打詐神隊友AR擴增實境遊戲」及實體任務闖關體驗，以創新活潑方式讓兒童從體驗中學習到法治安全觀念及認識警察的工作內容，成為交通安全宣導小尖兵，闖關卡更是別出心裁，特別設計成「召喚神隊友卡」，融合各項預防犯罪宣導主題，順利完成各關卡任務，更可獲得專屬「結訓證書」1張及「精美小禮物」1份。

（嘉義市政府廣告）

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