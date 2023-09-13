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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「縣市合作民間辦」竹市府秀聲明　不只line群：錢康明早被孤立

▲▼新竹跨年晚會是他們辦！聲明挺高虹安　LINE洩錢康明遭孤立。（圖／新竹縣府提供）
▲一場跨年晚會，意外燒到新竹市府團隊。（翻攝新竹縣府網站，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明與新竹市長高虹安近期為了「新竹市辦跨年晚會」的文字解釋爭論不休，其中錢康明與發言人徐千晴的攻防已經可說是一觸即發。稍早市府代新竹縣市不動產開發商業同業公會發出聲明，說明「多年以來，新竹縣跨年晚會接由民間舉辦」，今年也同樣如此，但「同步洽詢新竹縣、市政府，尋求行政協助」。

聲明表示，往年新竹縣所舉行的跨年晚會接由民間主辦，今年也是一樣，但會同步洽詢新竹縣、市政府尋求「行政協助」。這項決定在今年7月就已經達成共識，同時決議，為避免活動過分散，縣市府除了支持往例由民間舉辦外，地點也將採輪流方式，活動將邀請縣、市政府聯合掛名指導單位。

▲▼新竹跨年晚會是他們辦！聲明挺高虹安　LINE洩錢康明遭孤立。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市政府代轉新竹縣、市不動產開發商同業公會發布聲明。 （圖／市府提供）

聲明提到，今年跨年晚會初步選定的地點為新竹市，兩會抱持回饋公益心態攜手舉辦晚會，造成此次誤解均表示遺憾。

回顧2023年新竹縣跨年晚會，晚會前縣府多次發新聞稿宣傳，其中提到，「新竹縣不動產開發商業同業公會榮譽理事長吳國寶及理事長楊勝翔表示，新竹縣不動產開發商業同業公會長期關懷地方、照顧弱勢，連續三年贊助舉辦跨年晚會，除辦理熱鬧活動外，也年年將募集到的發票及公會和企業界的愛心捐款，全數捐贈給社福機構與基金會，希望眾人抱著幸福與感恩的心迎接新的一年。」皆證實過去的跨年晚會的確如聲明所言，是地方舉辦，新竹縣政府應為「指導單位」而非「主辦單位」。

▲▼新竹跨年晚會是他們辦！聲明挺高虹安　LINE洩錢康明遭孤立。（圖／新竹縣府提供）

▲▼過去新竹縣的新聞稿中也提到，新竹縣長楊文科與公會確定舉辦2023新竹縣跨年晚會。 （圖／翻攝新竹縣府網站）

▲▼新竹跨年晚會是他們辦！聲明挺高虹安　LINE洩錢康明遭孤立。（圖／新竹縣府提供）

過去新竹縣跨年晚會中所需經費、禮品等支出皆由贊助廠商所支出，包含最大獎2輛休旅車、電視機、電視遊樂器、高級飯店住宿券等獎項。新竹縣府僅出動人力交通管制，甚至義警、義交所需的餐點費、服裝費、庶務支出也由贊助商提供。

據了解，今年縣市政府取得共識，由新竹市辦跨年晚會(指導單位)，地點也選在頭前溪新竹市端，而新竹縣則全權配合，甚至連預算都沒有編列。交旅處為新竹縣權責單位，新竹市則為文化局，只是如同錢康明所說，他和新竹縣在群組期間，一直沒有看到其他人加入或是討論活動。

《ETtoday新聞雲》記者調查，這一次的跨縣市合作中，新竹縣一直沒有收到晚會的相關細節，換言之，從頭到尾只收到縣市合作、由廠商辦，然後就沒有下文了，但由於竹縣非主辦(指導)方，抱著尊重的立場，並沒有緊追著新竹市過問跨年晚會的內容，此次經由錢康明曝光的無對話群組，也間接證明錢康明早就被孤立，對於無端被新竹市掃到，新竹縣人員感到非常無奈。

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲新竹縣人員證實，並沒有人跟他們討論跨年晚會細節，他們也一直在等新竹市。

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關鍵字：

錢康明高虹安

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