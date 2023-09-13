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愛情成死穴！命理師斷言「高虹安流年不利」：恐衰到明年初

新竹市長高虹安日前因被控違反著作權法至台北地院出庭應訊。（圖／黃鵬杰攝）（圖／黃鵬杰攝）

▲新竹市長高虹安日前因被控違反著作權法至台北地院出庭應訊。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新竹市長高虹安近日爭議纏身，前天（11日）還被前新竹市文化局長錢康明爆料，暗指高虹安的男友李忠庭習慣干預市政。對此，台灣三合一星占權威李靜唯老師指出，塔羅密碼人格及靈魂都是「皇后」的高虹安，堪稱左右逢源的天之驕女，不過她今年可說是流年不利，受到6月土星逆行及最近「太陽水逆」合相在獅子座與土逆對沖的影響，職場上容易與年長男性發生是非糾葛。

李靜唯指出，高虹安的塔羅密碼人格及靈魂都是「皇后」，皇后對應的是愛情、財富兼得的金星，所以她是一個非常有魅力、具備交際手腕、桃花緣特別好的女人；她的愛情牌又是「皇帝」，因此身邊總是不乏年長又有權的男性貴人，同時也意味著她的企圖心及領導能力特別強，堪稱「左右逢源的天之驕女」。

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至於財富牌方面，高虹安則是「戀人」，意味著人際關係是她的致富密碼也是雙面刃，人際關係好的話，事業及財運將無往不利；人際關係若出問題，就會犯小人、招別人口舌，甚至搞到官司纏身。

此外，今年流年走「惡魔」，惡魔是塔羅大牌裡一張「亦正亦邪」的牌，代表物質、名利和感官誘惑，脫離不了金錢權力或情慾追求。雖然走「惡魔」的流年可能會得到社會地位及財富，但付出的代價往往十分沉重。

李靜唯也點出，因為今年紫微是癸年，「貪狼化忌」正坐在高虹安的財帛宮，代表她是一個非常熱衷於事業名利的女強人；不過這也讓與情感有關的「福德宮」首當其衝，意味著愛情是她一生最大的死穴，加上化忌也是業力，對照她的吠陀占星，非常旺的土星正坐她的事業宮，所以事業一直有非常強的男性貴人運。

不過今年6月土星開始逆行，再加上最近「太陽水逆」合相在獅子座與土逆對沖，高虹安需特別注意職場上容易與年長男性發生是非糾葛，這也讓李靜唯直言，「高虹安今天所承受的一切皆是過去業力的引爆，因此從9月開始一直到明年初她都會走得分外艱辛！」

李靜唯還提醒，高虹安塔羅密碼明年走「戰車」，要注意事業和官司都可能像陀螺一樣原地打轉，不過她在2024年下半年後將有極強的貴人運，尤其把握女性貴人，並盡量避免與年長男性交惡。

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