爭議連環爆！高虹安想辭黨中央委員　民眾黨：已慰留但請假

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安爭議連環爆，除了深陷疑似貪污、住豪宅、搭名車爭議，又被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭「干政」喬事情，進而重挫民眾黨總統參選人柯文哲的選情；高虹安13日再被爆出，除了日前請辭的選決會委員身份外，還想卸下中央委員身份，民眾黨發言人李頂立證實此事，但提及高虹安已被慰留，目前中央委員身份屬於請假階段。

面對近期高虹安爭議，國民黨桃園市議員、媒體人黃敬平12日在臉書爆料稱「剛收到消息，民眾黨明（13）開記者會，高虹安解除黨職？」但隨後立刻被網友打臉，原因是柯文哲要召開的記者會，內容為與「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台。

但今（13日）又被爆出，日前請辭民眾黨選舉決策委員會（簡稱選決會）委員的高虹安，13日想同步請辭民眾黨中央委員；而民眾黨13日中午由黨主席柯文哲主持的中央委員會當中，也激烈討論此事，最終多數人建議慰留高虹安，只要請假即可。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

針對此事，民眾黨發言人李頂立接受《東森新媒體ETtoday》電訪時證實，高虹安日前請辭選決會委員，是因為高本身是新竹市選委會主委，主委沒辦法參加選舉事務，會有違反《選罷法》問題，所以才辭掉選決會委員身份；而高虹安近期面對外界攻擊，加上又要專心市政，造成分身乏術狀況，所以才想一同請辭中央委員。

李頂立提及，今日中央委員會提出此案時，絕大多數人都選擇慰留高虹安，因為高虹安被爆出的爭議尚未明確，倘若後續真的有問題、有需要調查的地方，那都是「以後再說」，現階段高虹安為民眾黨黨籍的市長，黨內的態度就是「捍衛其清白」。

被問到與會的柯文哲態度？李頂立回應，柯文哲有很多想法，但在此事上，選擇多聽大家的意見，畢竟個人智慧無法大於眾人智慧，因此柯文哲希望多聽聽大家想法，再來做裁決；而最後高虹安的中央委員身份被慰留後，但同時開始請假，全心放在新竹市政上。