港湖泛綠分裂！　卓榮泰評高嘉瑜選區：重點中的重點

▲民進黨立委高嘉瑜尋求連任。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜尋求連任，卻因台灣基進立委參選人吳欣岱，面對泛綠分裂挑戰。對此，民進黨前主席卓榮泰今（13日）表示，民進黨目前沒有討論到民調整合，黨提名後就是有責任，且該選區是「重點中的重點」。他並指，民進黨的目標是不分區立委席次維持在13席，區域立委席次則要達到45席以上。

主持人王時齊關注區域立委選情，直言台東陷入「內亂」（指立委劉櫂豪揚言準備參選，欲挑戰前立委賴坤成），卓榮泰說，不只台東，南投也有（指前鄉長陳癸佑宣布以無黨籍參選南投立委，挑戰立委蔡培慧），過去選舉的經驗是，離開這個政黨，就大概沒有辦法在選舉過程中取得優勢，這次是極大的考驗，黨中央的責任是儘量化解狀況，讓脫黨的人打消參選的念頭。

對於未來不分區立委席次評估，卓榮泰分析，如果民眾黨主席柯文哲去當人家的副手的話，民眾黨可能就沒有了；如果以三黨鼎立來看，民進黨若能維持13席，那是一個健康的數值，不過，坊間認為民眾黨席次會增加，這還需要觀察、評估。他說，民進黨的目標是不分區立委席次維持住13席，區域立委能夠搶到45席以上（現為48席）。

卓榮泰說，台北市目前加上無黨籍立委林昶佐，藍綠席次是4比4，新北市9席有在地優勢，反觀竹苗地區為零，這才是比較高難度的。

王時齊追問，港湖區綠營分裂，有沒有可能掉？卓說，「沒有分裂啊！那是別人的參與」，民進黨還是提名1席，只是有其他政黨來加入，不過，民進黨目前沒有討論提名後還要跟人家做民調整合，至於未來有沒有可能，要看當事人自己，「黨提名你就是一個責任，你跑都不能跑」，且每個選區都很重要，該選區是「重點中的重點」。