快訊／汐止老家被認定違建　黃國昌要「整棟拆」：不會放著不管

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌日前被爆汐止老家違建、佔用國有地，日前低調開拆，黃國昌今（13日）在臉書發文表示，既然老家後面有部分存在既存違建的情形，雖然新北市政府沒有要求拆除，「我就是要處理，不會就此放著。考慮到建築工法等問題，可能無法只拆除違建部分。和家人討論後，我決定在儘速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。」

黃國昌表示，7月14日，經由國產署透過媒體的放話，自己第一次知道，原來爸媽三十多年蓋的老家，竟然有越界到國有地的狀況。既然目前所有權已經登記在我的名下，那就負起責任，該怎麼做就怎麼做，因此在7月17日收到國產署的通知後，當天就繳納使用補償金12744元，也依國產署公文的指示正式申請租用。然而，8月下旬國產署又突然通知不能承租，要求騰空返還。

黃國昌表示，在此同時，自己積極聯絡相關單位儘速前來指界，並在8月21日由公務員正式完成指界。8月23日自己找了工班開始進場拆除。在8月31日拆除完成後，上週五下午經國產署、汐止地政事務所、新北市地政局三個單位聯合派員會勘後，確認越界之地上物已騰空返還。

黃國昌表示，除了要謝謝辛苦的工班，也感謝到場指界勘查的基層公務員，「讓您們辛苦了。公務員秉持自己的職責與專業依法行政，是法治國家的重要基石。越界的部分完成拆除後，接下來就必須處理老家後面所存在的部分既存違建。」

黃國昌指出，除了新北市政府官員在回覆媒體時所述老家後面有一部分屬於「2009年6月25日以前的既存違建，屬於類型D，目前拍照列管」之外，自己並沒有收到新北市政府任何行政處分。依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定，「D 類別且未經排定拆除期程或未列專案者，由本府拆除大隊拍照建檔列管，不另行寄發行政處分」。新北市政府只拍照列管，沒有寄發行政處分的措施，確實是依法行政。

黃國昌表示，既然老家後面有部分存在既存違建的情形，雖然新北市政府沒有要求拆除，「我就是要處理，不會就此放著。我不希望這個問題又延續到下一代，造成孩子們日後可能的困擾。」

黃國昌指出，由於老家屋齡真的蠻久了，加上當初的建築工法，可能沒有辦法只拆除後面被認定是既存違建的部分，否則將影響房屋的結構安全。因此，和家人討論後，「我決定在儘速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。」

黃國昌表示，身為人子，這段期間看到老爸老媽的擔心害怕，令自己深感愧疚。現在最大的期盼，是希望在拆除完畢後，能讓他們倆位安心，歸於平靜。老家將要拆了，看著牆壁上孩子們的塗鴉，有些回憶確實讓人捨不得。「但我相信，只要一家人在一起，即使換了個地方，家依舊是最溫暖的避風港。」

▼黃國昌家被爆違建。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員張錦豪）

