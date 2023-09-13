卓榮泰評估「1對1」機率存在　批藍白合恐淪政治軍閥

▲卓榮泰今天中午接受網路直播節目專訪。（圖／Yahoo TV提供）

記者呂晏慈／台北報導

對於在野整合議題，民進黨前主席卓榮泰今（13日）表示，「兩個政黨、一個財團，能有共同理念嗎？」他說，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘只有奪取權力後分配的利益，彷彿陷入開國時期的「政治軍閥」，而不管是「1對1」或「1對2」，民進黨總統參選人賴清德都會做好準備，朝選票過半的目標努力。

卓榮泰今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪，主持人王時齊關注，國民黨主席朱立倫拋出「政黨合作」走向內閣制，對柯文哲是否有吸引力？卓榮泰說，國民黨當初在中國大陸輸掉聯合政權，就是被毛澤東搞掉的，改變體制攸關修憲，過去18歲公民權具高度共識卻仍未通過，顯示修憲有困難度，也代表朱所言是「奪取政權的話術」。

卓榮泰直言，「兩個政黨、一個財團，能有共同理念嗎？」他說，他看不出侯、柯、郭在政治與社會上的共同利益，只有奪取政權後的分配利益，彷彿陷入開國初期「政治軍閥」的局面，是權力利益的結合，不是理念的結合。

此外，卓榮泰在訪談過程中談及「郭柯合」的可能性說，現在第二名、第三名（指侯友宜與柯文哲）較勁，第四名（指郭台銘）往下走，因此可能兩個人合作把第三人邊緣化，並做出整合，倘若最後是1對1挑戰性就很高，因此，賴陣營一直抱持「總統選票過半」的目標。

卓榮泰說明，根據民進黨內參民調，賴清德選情「穩定」，但這只代表趨勢的穩定，整個競選總部從來沒有覺得會贏、樂觀或放鬆，因為支持度還沒有到50％；對於立委選情，他認為南部立委選情是很重要的觀察點，不能有任何閃失，北部要發揮新北的優勢，中部的「竹苗中彰投」則是關鍵席次。