推第三方檢舉平台遭綠委酸「責任外包」　柯文哲：比民進黨吃案好

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨近期染黑、染黃爭議連環爆，衝擊民眾黨總統參選人柯文哲選情，使柯文哲13日與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，讓黨員可以透過匿名方式，檢舉有爭議的黨職人員。面對民進黨立委林俊憲批評「將責任外包」，柯文哲13日反酸，「至少比民進黨吃案好吧！」

柯文哲13日上午於民眾黨中央黨部召開記者會，與國際著名會計師事務所「勤業眾信」簽約「第三方檢舉平台」，未來若黨職人員涉及貪污、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度。

被問到成立第三方平台，但若遇上新竹市長高虹安案的「家人、親友干政」要如何預防？柯文哲表示，此制度上線後，剛好拿來查一查，不過家人干政要如何定義，自己的態度是面對問題為解決問題第一步，系統要Debug，遇到問題，剛好檢視系統能不能cover問題，並且會做修正，「不過剛好這制度上線，拿來檢視高虹安剛好。」

媒體追問，民進黨立委林俊憲批評，成立「第三方平台」是把責任外包？柯文哲回應，「你要嘲笑說台灣民眾黨連這個都要外包，但至少比民進黨吃案好吧！你那個Metoo不都自己吃案？」民眾黨的制度是這樣，由外部稽核機制確保內部無法吃案，這是由外面受理、追蹤民眾黨有沒有辦，這制度比較好。

針對黨內成員染黑、染黃爭議連環爆，《東森新媒體ETtoday》日前報導，柯文哲將在13日召開記者會，宣布與著名的國際會計師事務所「勤業眾信」合作，要成立一個「外部第三方平台」，倘若黨職人員發生組織犯罪、霸凌、性騷擾等違反黨紀或法律行為，黨員只要可以提出具體事證，就能透過此第三方平台「匿名檢舉」該名黨職人員，且方法除了網路平台外，還可透過實體信件、Email、傳真等。

民眾黨與「勤業眾信」簽約3年，這也是該事務所在全球有三百多家企業客戶中，第一次是由政黨引進此內控機制。第三方舉報平台，初步試辦對象為提供黨員檢舉黨職人員，但未來不排除擴大到一般民眾，皆可擔任政黨的「防腐劑」。

不僅如此，黨員透過第三方平台檢舉後，就會由「勤業眾信」專員處理此案，只要檢舉人有提出相關事證，專員基本鑑別此案類別後，就會成立案件，通知民眾黨人員需要在第三方平台上，回覆給「勤業眾信」平台和檢舉人；且立案後最高將由民眾黨秘書長負責，黨部收案後必須限期處理回覆，「勤業眾信」專員將會做定期追蹤與警示提醒。