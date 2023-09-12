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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／盼洗刷「民眾堂」！柯文哲簽約舉報平台　可匿名檢舉黨職不法

▲▼柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨近期爭議連環爆，黨籍幹部黑底染黃爭議不斷被翻出，遭網友嘲諷為「民眾堂」，更衝擊民眾黨總統參選人柯文哲選情，使柯10日表示要想辦法杜絕此狀況。據了解，柯文哲13日將對外召開記者會，宣布會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為、性騷擾、貪污、職場霸凌等具體事證的黨職人員。

柯文哲9日赴台中出席首場「廟口開講」時，針對近期外界不斷踢爆，民眾黨黨員「染黑」、「染黃」一事，坦言有些人入黨任職前正常，結果任職後才遭判刑，得想辦法改進並杜絕此現象，不敢說不會犯錯，但民眾黨一定會檢討，「面對問題才是解決問題第一步」。

▲▼柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」陳昭姿 傅俊豪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對黨內成員染黑、染黃爭議連環爆，據了解，柯文哲將在13日召開記者會，宣布與著名的國際會計師事務所「勤業眾信」合作，要成立一個「外部第三方平台」，倘若黨職人員發生組織犯罪、霸凌、性騷擾等違反黨紀或法律行為，黨員只要可以提出具體事證，就能透過此第三方平台「匿名檢舉」該名黨職人員，且方法除了網路平台外，還可透過實體信件、Email、電話等。

據了解，民眾黨與「勤業眾信」簽約3年，這也是該事務所在全球有三百多家企業客戶中，第一次是由政黨引進此內控機制。第三方舉報平台，初步試辦對象為提供黨員檢舉黨職人員，但未來不排除擴大到一般民眾，皆可擔任政黨的「防腐劑」。

不僅如此，黨員透過第三方平台檢舉後，就會由「勤業眾信」專員處理此案，只要檢舉人有提出相關事證，專員基本鑑別此案類別後，就會成立案件，通知民眾黨人員需要在第三方平台上，回覆給「勤業眾信」平台和檢舉人；且立案後最高將由民眾黨秘書長負責，黨部收案後必須限期處理回覆，「勤業眾信」專員將會做定期追蹤與警示提醒。

▲▼柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」陳昭姿 傅俊豪。（圖／記者屠惠剛攝）

黨內人士透露，光是「第三方平台」機制，尚不足根本解決問題，目前將黨內形象爭議，分為「現在、未來、過去」三個順序；首重處理「現在」部分，倘若黨職人員，只要被人檢舉出有違反黨紀或法律行為，涉及黨紀部分就以黨紀處分，涉及法律問題則除了黨紀處分外，更會直接移送檢警偵辦。

黨內人士提及，黨內開始主動清查現在所有黨職人員，有無符合當初的黨職任用規範，很可能有入職前沒事、入黨職後被判刑等狀況，例如近期台北市黨部松山區主任王振鴻被爆已遭處「褫奪公權2年」，但當時照樣當幹部，現在則已解職；或是任用期間發生有違反黨紀事件，例如2022年新竹縣竹北市長參選人林冠年酒駕案，依黨規撤銷提名開除黨籍。

就「未來」部分，黨內人士說，未來聘用無論是中央或地方的黨職人員，民眾黨會修改黨規從嚴聘用；而就「過去」部分，為顧及人員工作權益，只要當事人受聘僱期間沒有違紀事情，儘管黨規加嚴修改，但「法不溯及既往」。

舉例來說，若有黨職人員在現行規範「2年不能酒駕」時加入，但若未來修訂黨規為「5年內不能酒駕」，進而使該黨職人員違反規定，只要確定該人員是在加嚴規定前入職，當時沒有違反黨規，就不會溯及既往處理。而柯文哲預計13日上午召開此記者會，就是希望能進行全面性制度檢討，展現杜絕染黑、染黃決心，回應支持者的期待。

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