老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道　15公里12分鐘就抵達

▲▼黃男妻子羊水已破快生了，看見警方立即上前求援開道至醫院。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市東勢區一名黃姓男子，昨(13)日凌晨開車載即將生產的妻子赴醫院生產，因羊水已破已快生了怕來不及，黃看見巡邏警車立即上前求助，希望能引導到醫院生產，員警見狀立即鳴笛引導至豐原婦產科，原本要25分鐘、15公里的路程，在12分鐘內即抵達，順利由院方接手。

今日凌晨04-06時東勢派出警員王志堯、詹祐祥擔服巡邏勤務，約5時許行經東勢區豐勢路第一橫街口時，後方一輛自小客車一直對前方警車閃大燈，員警正想停車向後方車主詢問時，車主立即開到警車旁來求援，黃姓車主(76年次)車上載著老婆張女(76年次)，並稱張女羊水破了，快要生了，希望警方協助開道送醫。警方趕緊要黃男跟著警車、開啟警示燈、鳴警笛、加足馬力，火速將黃男夫婦帶往豐原區新惠生醫院，原本需要25分鐘、15公里的路程，在12分鐘內即抵達，順利由院方接手。黃男對此表示萬分感謝，稱遇上警察真好。





東勢分局東勢所所長藍忠明表示，若需緊急救護仍應優先請求具專業知識、能力的119救護人員協助，能初步得到合適的救護。另提醒用路人，如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能夠順利進行。