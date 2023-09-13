弟找不到工作「客廳撒金紙爬頂樓」　在營軍職兄隔空急求警救援

記者游瓊華／台中報導

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所員警11日接獲一名林姓男子來電表示，住於田尾鄉的親弟弟傳來輕生訊息，但自己是職業軍人，人在軍中無法外出，擔憂遠水救不了近火，請求員警立馬前往獨居弟弟家中救援。警方獲報之後趕往林男住家頂樓，勸說欲輕生的林姓男子弟弟，讓林弟打消念頭，避免憾事發生。

▲弟弟找無頭路想不開「客廳撒金紙爬頂樓」，軍職哥哥心急求警救援。（圖／民眾提供）



▲員警成功勸說林姓男子取消輕生念頭，也阻止憾事發生。（圖／民眾提供）



北斗分局表示，獲報後也通知消防人員到場，抵達林男家中發現大門深鎖、無人回應，員警緊急破門而入，發現屋內客廳散落金紙，卻未見林姓男子的身影，便於屋內逐層梭巡，最終在頂樓、站立於牆邊的林姓男子弟弟，林男弟弟透露自己求職屢屢碰壁，才會一時想不開，也傳訊息向唯一的親哥哥訣別等語。

最後，林男弟弟在員警勸說下打消輕生念頭，虛驚一場。警消人員也將林男弟弟送往醫院救治，林男家屬對員警積極奮力救助民眾性命的作為表達感激。

北斗分局分局長吳詠傑也呼籲民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，在遇到人生低潮或瓶頸時，可透過社會協助予以撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995或張老師1980等心理諮詢電話尋求協助及專業心理諮商共尋解決之道，協助自己及親友走出生命中的難關，迎接美好未來。