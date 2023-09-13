黨中央派8人隨侯友宜訪美　朱立倫：向美表達國民黨才能安定兩岸

▲朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜明（14）日展開為期8天的訪美之旅。國民黨主席朱立倫表示，侯訪美行程，副主席夏立言、駐美代表兼國際部主任黃介正、副代表秦日新、組發會副主委夏大明，及8位國際部海外部的同仁也將一同前往。侯友宜將向美方表達，國民黨才是真正能穩定國際區域安全、讓兩岸的關係安定和諧，讓中華民國安定繁榮的政黨。

侯友宜14日至21日訪問美國，將造訪紐約、紐澤西、華府、舊金山等大城，除了拜訪傳統僑社、出席僑宴爭取支持外，也可望見到美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，以及國會參眾議員與美方官員；此外，也傳出此行可能會見前美國聯邦眾議院議長裴洛西以及美國眾議院議長麥卡錫。

朱立倫今主持中常會，致詞時提到，侯友宜明天傍晚要出訪美國，謝謝夏立言、黃介正、秦日新、夏大明等8位國際部同仁陪同，也謝謝紐約、紐澤西、華府、舊金山僑界都安排了非常多的歡迎和僑宴，給予侯友宜及立委參選人的支持。

朱立倫提到，侯友宜這次訪美是要向美方友人清楚表達，國民黨才是真正能夠穩定國際區域安全、讓兩岸的關係能夠非常安定和諧、讓中華民國安定繁榮的政黨，侯也會跟美國的學界、智庫發表相關演講。

此外，朱立倫也提到，上禮拜他與侯友宜及15個藍營執政縣市首長齊聚一堂，每位縣市長都表達了力挺的決心，同時也會在各地主打競選團隊，這就是團結的力量，在近期團結的過程中，很明顯的在各項的民調裡，侯友宜已逐漸穩定的上升當中，希望持這樣的決心，把所有事情做對，共同迎接2024的勝選。

