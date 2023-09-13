柯文哲找「第三方」合作掃黑　她列8例：若有決心動動手指就查得到

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨近期不斷被翻出黨籍幹部黑底染黃爭議，衝擊黨主席柯文哲選情，柯文哲13日宣布，會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。時代力量立委王婉諭13日表示，犯罪前科任何人都可以在網路上查到，自己現在就可以舉好幾個，「真的看不懂這什麼新噱頭，還是什麼黨內內鬥的工具。」

王婉諭呼籲，掃黑不需要第三方認證的噱頭，只需要「黑、白分明」的劃清界線，從自己在716遊行點名柯文哲主席，要求他面對民眾黨內的黑金問題至今，民眾黨內的黑金犯罪前科連環爆。今天柯文哲主席則宣布，要引入會計事務所的第三方機制，讓黨員匿名檢舉，防腐除弊，「坦白說，我真的看不懂這是什麼新的噱頭，還是什麼黨內內鬥的工具。」

王婉諭指出，犯罪前科是任何人都可以在網路上查到的資訊，任何政黨如果有決心要反黑，只要動動手指，執行入黨資格審查，或是在接獲檢舉後，徹底調查就可以做到。不用什麼匿名檢舉，我現在就可以列出來好幾個：

雲林縣議員陳乙辰涉嫌共同犯恐嚇危害安全罪

花蓮縣議員傅國淵傷害罪被判拘役

雲林縣黨部執行長王新堯曾涉嫌強盜、暴力討債

雲林縣黨部北港區主任李順晟共同犯傷害罪被判刑

雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉家暴

台南黨部青年部總召集人尤信元妨害風化案判刑四個月

台南黨部執行長洪梓傑傷害罪拘役20天

還有人力部主任陳亞麟，收受工程回扣款遭貪污起訴

王婉諭質疑，請問柯文哲，這些涉及黑金的黨內人士，民眾黨處理的態度是什麼？就像你前幾天回應的：「每個人要為自己的行為負責，等判決結果出來再講，但在那之前，人總是要賺錢吃飯工作。」如果是這樣的話，這算哪門子的超越藍綠，哪門子的拒絕黑金？