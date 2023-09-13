巴西蛋恐是過期蛋？　游淑慧揭衛生局稽查結果：事情大條了

▲巴西蛋違規。（圖／食藥署提供）



記者詹宜庭／台北報導

超思公司進口的巴西蛋效期為120天，保鮮期只到9月底，但通路上卻出現由台農公司供應的巴西蛋，效期標示至10月5日，農業部對此稱「塗食用蠟沒問題」、「噴膜處理沒問題」，不過台農蛋品卻坦承是「誤標效期」，已主動全面回收。台北市議員游淑慧表示，衛生局昨日去業者處稽查，發現該批蛋品沒有塗蠟等「可以延長保存期限」的加工作為，質疑「有噴蠟120天，那沒噴蠟呢？即期品和過期品罰則大不同，是誰告訴農業部，巴西蛋有噴蠟？」

游淑慧昨日在臉書發文表示，過去有人笑中國大陸商品愛透過台灣洗產地，結果現在巴西雞蛋透過台灣洗生產日期。根據農業部過去說法，進口雞蛋冷藏保存期限通常是90天，而巴西蛋卻可以另類保存到120天。農業部畜牧司副司長李宜謙說，巴西蛋離岸前會噴「食用蠟」保存，就像是手機包膜一樣，可以維持品質及延長保存期限，雖然感覺很威，但如果是謊言就禁不起檢驗。

游淑慧指出，衛生局昨日去業者處稽查，發現該批蛋品沒有塗蠟等「可以延長保存期限」的加工作為，她質疑「如果有噴蠟才可以120天，那沒噴呢？是誰告訴農業部巴西蛋有噴蠟？畜產會驗蛋時沒發現嗎？是巴西出貨商為了要申報保存期限120天，所以謊騙有噴蠟？還是超思明明進口了即期品，卻騙畜產會說有噴蠟，讓畜產會還是收了蛋？」

游淑慧說，即期品和過期品、標示錯誤還是偽噴蠟，罰則大不同，如果巴西蛋沒有塗蠟，按常理，冷藏保存期限只有90天，那這批蛋就可能是過期蛋了，事情就大條了。根據食品安全衛生管理法第15條規定，販售過期食品，依法可以處最高2億的罰緩，「有噴蠟120天，那沒噴蠟呢？誰告訴農業部，巴西蛋有噴蠟？」