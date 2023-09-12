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台農巴西蛋「標示不符」抓到了　高雄市衛生局開罰

▲▼台農巴西蛋「標示不符」抓到了　高雄市衛生局開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局稽查台農的巴西蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、鄒鎮宇／高雄報導

食藥署昨（12日）會同高雄市衛生局到台農於高雄的公司住址稽查，沒有發現進口蛋，但轉往台農屏東洗選場，發現雞蛋標示日期確實資訊不符。由於台農公司商標註冊地在高雄，由高雄市衛生局依法開罰。

高雄市衛生局表示，中央食藥署11日會同衛生局，至台農蛋品有限公司查察，現場未發現該項進口。

經查該蛋品係於屏東洗選場洗選包裝後直接配送通路販售，經食品藥物管理署與屏東縣衛生局至洗選場查察，該批「台農洗選蛋（雞蛋）」產品使用之原料蛋尚在效期內（2023年9月24日），惟業者以洗選日期加1個月為有效日期 （標示製造日期2023年9月6日、有效日期2023年10月5日），與提供之食品及相關產品輸入許可通知有效日期2023年9月24日資訊不相符。

▲▼台農巴西蛋「標示不符」抓到了　高雄市衛生局開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局將針對台農開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項暨同法45條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，並依食安法第52條規定令業者限期回收該批蛋品，屆期未遵行者，沒入銷毀之。

高雄市衛生局表示，為維護消費者食用蛋品安全，衛生局12日同步至高雄市食品通路商共稽查計16家，未有查獲同產品販售之情形。

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