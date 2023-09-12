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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控巴西蛋「120天效期」不合理　藍委疑：生產到裝船經多少時間？

▲▼國民黨立法院黨團召開「超思案疑點越滾越大 陳吉仲還想甩鍋？」記者會 賴士葆 李德維 游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

超思公司從巴西進口的雞蛋效期為120天，最後一批是5月30日裝船，保鮮期只到9月底；豈料，近日通路上卻出現由台農公司供應的巴西蛋，效期標示至10月5日，使台農緊急下架。對此，國民黨立委賴士葆12日質疑，雞蛋從生產包裝到裝船經過多少時間？他認為，這4個月的計算是有疑慮的，更何況長期運輸，從冷鏈進到台灣再以常溫洗選，與本地生產的蛋都是4個星期的保存期限不合情理。

賴士葆表示，蛋的保存期限到底多久，成為民眾最關心的食安問題，過去蔡政府再三保證會從源頭管理食安，但為何一家50萬資本額的小店可以承接將近9千萬顆的進口蛋？政府的評審標準至今沒有對社會說清楚講明白。陳吉仲的記者會愈描愈黑，政府公信力折損，農業部稱蛋品有塗食用蠟可以保存4個月，這一批從巴西進來的雞蛋又讓大家難以吃得安心。

賴士葆提及，根據農委會規定，洗選蛋製造日期就是洗選日，有效期限1個月。巴西進口蛋是5月30裝船，9月底是保存期限，但資訊不清楚的是，雞蛋從生產包裝到裝船經過多少時間？他認為，這4個月的計算是有疑慮的，更何況長期運輸，從冷鏈進到台灣再以常溫洗選，與本地生產的蛋都是4個星期的保存期限不合情理。

「民意代表為民喉舌，監督行政部門是天職。」賴士葆批評，全面執政的蔡政府行政權獨大，缺蛋一兩年，進口蛋衍生這麼大的風波，農業部不僅沒有解答輿論質疑，對民意代表索取資料更是刁難、迴避、延遲交付，甚至已讀不回，非常不可取，讓社會無法窺探真相，政府掛保證的公信力已經很薄弱，只有公平、公正、公開所有的資料才是正規之道。

至於「誤標效期」一事，台農蛋品今日發布聲明表示，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，因台農每日洗選量極大，且批次較多，一般國內洗選加工均標示1個月效期，致本批巴西進口雞蛋誤標效期。而為維護品質及商譽，已將巴西雞蛋主動全面回收下架，絕不會流入市面。

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