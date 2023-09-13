2萬顆巴西蛋「誤標效期」下架！農業部：通路拒再販售　將轉加工用

▲台農蛋品上市的2000盒巴西進口蛋因誤標效期，全面下架回收。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）

記者楊惠琪／台北報導

台農蛋品昨發出聲明，坦承在超市供應的巴西進口雞蛋「誤標效期」，已主動全面回收。農業部畜牧司副司長李宜謙今（13日）表示，台農蛋品上市的巴西盒裝蛋只在全聯超市販售，總計約2000盒昨已全面回收下架。據了解，全聯拒絕再購買重新包裝後的這批巴西蛋，也就是這批下架的巴西蛋，只能轉作液蛋等加工使用。

超思公司巴西進口蛋效期連日引發爭議，農業部指出，巴西進口蛋效期是120天，最後一批是5月30日裝船，農業部稱保鮮期只到9月底，但市售通路日前卻出現由台農公司供應的巴西蛋，效期竟標示至10月5日。台農蛋品昨緊急宣布全面回收下架2000盒進口巴西蛋。

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農業部先前聲稱，巴西蛋進口來台均有塗蠟噴模處理，所以效期可達120天；但食藥署昨指出，經地方政府衛生局人員前往業者處稽查，發現該批蛋品並未有圖蠟等可以延長保存期限的加工作為。

李宜謙回應，這批巴西進口雞蛋的確有在其境內做噴膜處理，故保存期限可達120天無虞，經國內洗選場經過再次洗選分級後，未再做噴膜處理，所以標示保存期限為30天，再次洗選過程中，會把原先包模洗掉，但該業者錯誤的地方是其保存期限應依來源國的期限為準，標示10月5日已違反規定。