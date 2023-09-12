質疑巴西蛋來自南里約格蘭德州　賴士葆：這州已被列為禽流感疫區

▲超思進口巴西蛋，爭議不斷。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對資本額50萬元的超思公司專案進口巴西8814萬顆雞蛋爭議，農業部至今未公布雞蛋生產地資訊，不過國民黨立委賴士葆今（12日）指出，從已知的資訊中研判，蛋可能來自巴西最大集團，該集團有一品牌為「Stragliotto」，進口雞蛋的地區，他懷疑是來自南里約格蘭德州，而這個州在6月7日，已被巴西農業畜牧部列為四個禽流感疫區的其中一個州。

國民黨立法院黨團12日舉行「超思案疑點越滾越大 陳吉仲還想甩鍋？」記者會，賴士葆表示，陳吉仲一直迴避沒說真話，當外界一再質疑進口雞蛋，現在又發現雞蛋上還沾有雞屎，根本就違反我國相關法令規定，因為任何進口雞蛋在裝船前，都要清洗乾淨；此外，陳還稱雞蛋有效起算日就是裝船日，但巴西距離台灣至少6周航程，運到台灣還要洗選後裝盒上架，這些都是時間。

賴士葆也指，立委去文部會索取相關資料，要求提供巴西雞蛋的來源，是否為禽流感疫區，然而陳吉仲始終蓋牌，關務署配合演出，淪為政治打手、黑箱作業，始終不願提供相關資料，一直用《關稅法》第12條，阻擋立委索取資料，根本就是欲蓋彌彰。

對於超思進口的巴西雞蛋生產地，賴士葆表示，從已知的資訊中研判，可能來自巴西最大集團「INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS IANA LTDA.」，該集團有一品牌為「Stragliotto」，進口雞蛋的地區，懷疑超思進口雞蛋是來自南里約格蘭德州（Rio Grande do Sul），而這個州在6月7日，已被巴西農業畜牧部列為四個禽流感疫區的其中一個州。

由於澳洲農漁畜牧部在今年9月公告，因澳洲維多利亞州（Victoria）發生禽流感，台灣已經禁止該州雞蛋輸台。賴士葆提及，農業部1月訂出「輸入應施檢疫物檢疫準則第19條附件18-4動物源性產品輸入檢疫條件修正規定」，輸出國（地區）於蛋品輸出前28天未發生H5、H7亞型低病原性家禽流行性感冒病例，也就是禽流感；第3款還特別強調，「以全新或經適當清潔之容器裝運，前項蛋品為帶殼者，應為無精蛋，且輸出前經清潔處理。」

賴士葆質疑，農業部自己訂的條文這麼清楚，居然進口蛋上還沾有屎？禁止澳洲禽流感雞蛋進口的標準是以州為主，但巴西卻用「養雞場」為標準？農業部、防檢局還硬拗養雞場也是地區。