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北台產業論壇盛大登場　8縣市共擘產業新藍圖

▲北臺產業論壇盛大登場！8縣市共擘產業新藍圖。（圖／新竹市政府提供）

▲北臺產業論壇盛大登場！8縣市共擘產業新藍圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

擴大產業供需鏈、提升縣市互助發展！今(12)日新竹市、新北市、臺北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣，北臺8縣市代表齊聚新北市，共同出席「北臺共榮 領航臺灣」產業論壇，會中各縣市進行產業交流與國際商洽，加深北臺區域經濟整合，共同探討產業發展與區域經濟課題，盼中央支持及促進區域經濟整合，充分發揮產業優勢，打造區域共榮共好願景。

新竹市政府秘書長張治祥出席表示，「北臺共榮．領航臺灣」以「產業論壇」、「招商媒合」、「採購商洽會」為活動三大主軸，由8縣市代表進行圓桌會議，共同探討智慧製造和數位轉型所帶來的機遇和挑戰，提供企業橫向交流管道，並引領其掌握市場趨勢，擴大國際市場佈局。

張治祥表示，市長高虹安積極落實「產業創新、宜居永續」施政藍圖，為邁向2050淨零排放目標，新竹市政府成立「溫室氣體管制執行方案推動小組」，與科管局偕同訂定「新竹市溫室氣體減量執行方案」共同推動減量作業，透過溫室氣體排放量盤查作業及舉辦相關說明會，協助廠商鑑別廠內溫室氣體排放源及計算排放量，進行碳管理規劃，如設置再生能源、汰換節能設備、導入能源管理系統等，協助產業能源轉型。

張治祥也於會中分享，市府為解決產業用地需求，積極推動工業區立體化政策，透過容積獎勵，包括新增投資容積獎勵最高15%，能源管理最高5%以及捐贈產業空間或繳納回饋金最高30%，合計最多50%容積率獎勵，促使閒置工業區土地活化，提升廠商新建或擴增廠房意願。

新竹市政府產發處指出，香山工業區長期面臨人力不足及產業轉型困境，市府整合轄內五所大學、育成中心及工研院資源，導入專家業師輔導，推動產業走向智慧化，積極輔導香山工業區轉型為「香山精密機械園區」。此外，市府也與國科會合作籌設竹科X計畫，首棟研發大樓預計於2024年完工，將打造公道五路沿線的科技產業2.0升級，引進AI、IOT、研發設計、資訊軟體及服務、5G行動通訊、大數據等產業，未來將與北臺8縣市共同發展生技、ICT及AI等趨勢產業串連，形成北臺科技新廊帶。

產發處說明，今日北臺八縣市彼此交流特色產業與招商成果，重新建構並強化產業廊帶，創造更大經濟規模；同時邀請群光電能、南亞科技、宏達電集團智宏網、互動資通、台智雲、華電聯網等指標企業，共同探討「智慧製造‧產業變革趨勢」與「串連北臺資通訊產業廊帶」等議題，盼以北臺為核心引擎，領航臺灣邁向嶄新產業格局。

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