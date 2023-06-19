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2023荔枝節甜蜜開跑　端午連假來竹市「採果趣」

▲新竹市9座荔枝觀光果園即日起陸續開放民眾觀光採果。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市9座荔枝觀光果園即日起陸續開放民眾觀光採果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

端午連假將至！2023新竹市荔枝節「荔枝都紅了，香山採果趣」盛大登場，新竹市長高虹安今(19)日宣布，本市9座荔枝觀光果園即日起陸續開放民眾觀光採果，前120名入園民眾可獲得1張「入場體驗券」，享有50元優惠，數量有限，促銷活動優惠至7月中旬，邀請全國民眾在端午連假來趟產業之旅，共享荔枝採果樂趣，以實際行動力挺在地小農。

今(19)日於擁有百年荔枝樹、傳承五代的蔡明風荔枝觀光果園舉行「2023新竹市荔枝節」活動記者會，高虹安說，香山是全台荔枝產季最晚且最北端的產地，先天地理優勢加上緩慢且完整的生長期，讓新竹荔枝擁有顆粒圓潤飽滿、高甜度的美名，而果肉厚實有彈性、入口不黏牙、口感鮮甜更是香山荔枝的最大特色。

高虹安指出，今年荔枝採果活動擴大辦理，參加果園從去年7座增加至9座，其中包含新竹市第一家獲得友善環境耕作認證的荔枝園，採用自然無毒、無化學農藥的友善耕作方式回饋大地，民眾們除了可以欣賞到美麗的荔枝樹景觀，更能親自體驗採摘荔枝的樂趣，絕對是大家端午連假最佳旅遊首選之地，歡迎全台國人把握最後荔枝產期，來新竹市荔枝園採果，用行動支持在地農民。

「農民總是靠天吃飯，非常辛苦！」高虹安也提到，近年來因氣候變遷、病蟲危害、去年又有新冠肺炎疫情，讓農民朋友工作更加辛苦，而市府作為農民朋友最堅強的後盾，除了透過發放「平腹小蜂」等防治蟲害資材，讓農民不再仰賴化學防治，更以實際協助、辦理節慶，以及區域合作等策略來幫助農民朋友，盼提升農業競爭力及帶動消費力，增加農民收益。

新竹市農會理事長陳勝賢表示，新竹市香山荔枝品種主要以黑葉、糯米滋、桂味三種為主，採收期通常從6月下旬延續至7月中旬，剛採下來的荔枝鮮豔欲滴，果實圓潤看起來相當飽滿，口感鮮甜加上果肉厚實堪稱荔枝中的上品。此外，為滿足消費者的需求，新竹市農民直銷站更推出了「好荔成雙-雙享餐」和「荔枝分享盒-家庭組」等產品，歡迎來店選購，為辛苦的農民們捧場。

產發處說，新竹市荔枝種植面積約20公頃，今年產量約8萬斤，品質精美時常供不應求，此外考量大眾消費習慣改變，新竹市農會同步推出線上購買通路(網址：https://pse.is/5349ug )，針對不同消費族群提供更便利的購買方式，民眾只需透過線上網購即可品嘗到香山荔枝的好味道。

新竹市農會提醒，各果園荔枝熟成時間略有差異，請於採果前致電詢問各觀光果園開放採果時間。促銷優惠活動期間6月19日（一）至7月中旬，凡入園每人酌收清潔管理費100元，即可獲得1張「入場體驗券」，各園限量120張。入園採果可免費享用新鮮荔枝。如需購買憑「入場體驗券」，享有50元優惠，經濟實惠，又可享受採果樂趣。

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