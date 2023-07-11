新竹市立動物園招募導覽新血輪　年滿16歲即可報名　

▲志工提供定點導覽服務，與現場民眾互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園112年度導覽志工招募，自即日起開放報名至8月27日止，動物園指出，志工服務內容包含園區導覽、遊客引導、服務中心諮詢、教案執行、推廣季節活動等項目，歡迎喜愛動物、想認識動物、對野生動物保育有熱忱，並樂於與人群互動的民眾報名加入，詳細資訊及報名表單請點選：https://reurl.cc/01Kp9x。

新竹市長高虹安表示，新竹市立動物園創立於1936年，是台灣現址最老的動物園，也是大小朋友喜愛的教育場域，透過志工導覽讓遊客可以更了解動物知識及新竹市立動物園的歷史脈絡。高虹安指出，目前動物園志工共50人，他們不僅是動物園推廣教育最寶貴且重要的資產，也是動物園維持良好服務品質的最佳助力，感謝志工伙伴們的專業與熱忱奉獻，也歡迎年滿16歲，身心健康、熱愛大自然且喜歡與人群互動者，一同加入志工行列。

動物園長楊礎遠說明，動物園導覽志工招募現正開放報名，學員需參與志工基礎訓練課程，培訓時間為9月4日至9月7日及9月11日，5天共20個小時，強化相關專業知能、協助推廣生命教育與環境教育，結訓後並通過考核者，將授證成為基礎志工。欲瞭解更多新竹市立動物園志工服務制度，請參閱：https://reurl.cc/ZW4bmA。