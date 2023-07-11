　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市立動物園招募導覽新血輪　年滿16歲即可報名　

▲志工提供定點導覽服務，與現場民眾互動。（圖／新竹市政府提供）

▲志工提供定點導覽服務，與現場民眾互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園112年度導覽志工招募，自即日起開放報名至8月27日止，動物園指出，志工服務內容包含園區導覽、遊客引導、服務中心諮詢、教案執行、推廣季節活動等項目，歡迎喜愛動物、想認識動物、對野生動物保育有熱忱，並樂於與人群互動的民眾報名加入，詳細資訊及報名表單請點選：https://reurl.cc/01Kp9x

新竹市長高虹安表示，新竹市立動物園創立於1936年，是台灣現址最老的動物園，也是大小朋友喜愛的教育場域，透過志工導覽讓遊客可以更了解動物知識及新竹市立動物園的歷史脈絡。高虹安指出，目前動物園志工共50人，他們不僅是動物園推廣教育最寶貴且重要的資產，也是動物園維持良好服務品質的最佳助力，感謝志工伙伴們的專業與熱忱奉獻，也歡迎年滿16歲，身心健康、熱愛大自然且喜歡與人群互動者，一同加入志工行列。

動物園長楊礎遠說明，動物園導覽志工招募現正開放報名，學員需參與志工基礎訓練課程，培訓時間為9月4日至9月7日及9月11日，5天共20個小時，強化相關專業知能、協助推廣生命教育與環境教育，結訓後並通過考核者，將授證成為基礎志工。欲瞭解更多新竹市立動物園志工服務制度，請參閱：https://reurl.cc/ZW4bmA

ET快訊
大學火災！　竟發現「製毒工廠」
快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」
李玟二姊盼台灣設立紀念碑　文化部回應了
住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳
快訊／左手捲進輸送帶！僅連一層皮　手臂骨頭絞碎
快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警
獨／《木曜4》製作團隊「集體離職」　幕後關鍵人都掰了
男大生東區撿屍正妹！　路旁啪完丟包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市府登革熱防治 「巡、倒、清、刷」 杜絕登革熱

台東馬偕小兒科洪華希醫師　獲第9屆紫絲帶獎

雲嘉南灌溉系統「濁幹線與北幹線串接」　工程採購廉政平台成立

南投14公共圖書館串聯FUN一夏　親子共讀學習還可抽好禮

新竹市立動物園招募導覽新血輪　年滿16歲即可報名　

台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

虎科大與塑膠中心攜手培育碳纖維科研人才　今簽署合作意向書

關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

南投市生育津貼7／1起升級3萬元　小女嬰成NO1幸運兒

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

竹市府登革熱防治 「巡、倒、清、刷」 杜絕登革熱

台東馬偕小兒科洪華希醫師　獲第9屆紫絲帶獎

雲嘉南灌溉系統「濁幹線與北幹線串接」　工程採購廉政平台成立

南投14公共圖書館串聯FUN一夏　親子共讀學習還可抽好禮

新竹市立動物園招募導覽新血輪　年滿16歲即可報名　

台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

虎科大與塑膠中心攜手培育碳纖維科研人才　今簽署合作意向書

關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

南投市生育津貼7／1起升級3萬元　小女嬰成NO1幸運兒

倚天酷碁AI驅動智慧自行車ebii開始量產　最快Q3在台上市

網傳「得腸病毒要吃冰」？食藥署急闢謠：只能緩解口腔潰瘍痛

彭佳慧備戰開唱「遇超大難關」！　崩喊：暑假比鬼門開更恐怖

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

緯創賣印度工廠　外媒：交易價上看188億拼8月成交

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

快訊／民進黨補齊7艱困選區佈局　擬推謝佩芬戰王鴻薇

韓國必吃「橋村炸雞」台灣首店開幕日確定！　環球購物中心板橋車站準備等吃

阿巴西、林庭謙攜手前進澎湖　全球人壽我的籃球夢訓練營登場

大學實驗室惡火燒出製毒廠　生技董座是主謀！內湖、高雄都有毒窟

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

暑假來北海岸漁港　遊玩品蟹樣樣好

桃園聯合徵才釋2,100職缺　助中高齡求職者

大冠鷲脫水無力路倒　新北祭出猛禽救難三寶

食品包裝、網購包材禁用PVC材質

大學分科測驗登場　新北3考場部分路段開放臨停

南投縣推幼兒園餵藥SOP

「新北永續未來學院」體驗營

柯文哲台南形象看板登場　

南警查獲新興毒品「雅巴」

七堵掩埋場變身環保公園　謝國樑：打造綠化新基隆

耳朵出現蟲蟲危機？　醫籲勿自行處理

南投市生育津貼7/1起升級3萬元

凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

更多熱門

相關新聞

竹市挺青年挹注逾2500萬

竹市挺青年挹注逾2500萬

為鼓勵青年創新築夢、提攜中小企業創新研發，市府大力推動「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），作為青創成長的強力推手，市長高虹安上任後積極向中央爭取創新研發的相關補助，今(112)年將挹注逾2,500萬經費，推動業者進行創新轉型升級、鼓勵青年創業築夢，進而帶動地方產業發展。市府於今(29)日舉行112年度地方型SBIR計畫啟動記者會，由高市長偕同產業界、教育界等與會貴賓共同宣布今年竹市SBIR計畫正式開跑。

荔枝節甜蜜開跑　端午連假來竹市「採果趣」

荔枝節甜蜜開跑　端午連假來竹市「採果趣」

全盲老貴賓找到新家了！屏東護理師取名天使伴牠餘生

全盲老貴賓找到新家了！屏東護理師取名天使伴牠餘生

竹市海山漁港魚貨直銷站開工

竹市海山漁港魚貨直銷站開工

竹市續推創業貸款地方型SBIR計畫

竹市續推創業貸款地方型SBIR計畫

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面