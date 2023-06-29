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竹市挺青年挹注逾2500萬 地方型SBIR計畫啟動

▲新竹市政府於今(29)日舉行112年度地方型SBIR計畫啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府於今(29)日舉行112年度地方型SBIR計畫啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵青年創新築夢、提攜中小企業創新研發，市府大力推動「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），作為青創成長的強力推手，市長高虹安上任後積極向中央爭取創新研發的相關補助，今(112)年將挹注逾2,500萬經費，推動業者進行創新轉型升級、鼓勵青年創業築夢，進而帶動地方產業發展。市府於今(29)日舉行112年度地方型SBIR計畫啟動記者會，由高市長偕同產業界、教育界等與會貴賓共同宣布今年竹市SBIR計畫正式開跑。

高市長說，為加強新竹市中小企業創新研發能量，市府積極推動地方型SBIR計畫，鼓勵業者針對技術、服務及產品進行創新研究並轉型升級。高市長表示，今年計畫採全面「線上申請」，並於審查時針對「青年創業」申請給予加分優待，藉此鼓勵本市青年業者們勇敢逐夢，市府也提供單一服務窗口專案辦公室，透過一條龍服務整合地方、中央資源以及創新研發資訊，強化青創研發品質，提升在地中小企業創新研發量能，帶動新竹市整體經濟發展。

「新竹市挺創新！挺青年！」高市長提到，市府協助在地中小企業進行產業創新與轉型，為新竹帶來更多元的競爭力，今日邀請「智佳電子股份有限公司」分享創新研發過程與轉型經驗，更規劃竹市單一資源諮詢窗口示範攤位供在場業者諮詢交流，讓青年們能更深入了解創新研發資源，歡迎竹市中小企業把握機會、踴躍申請，期許能與各位攜手開創新未來，打造新竹市成為「青年創業搖籃」。

產發處長許智堡表示，中小企業占國內企業近99%，占就業人數80%，為加強新竹市中小企業創新研發能量，市府連年辦理SBIR計畫，迄今已補助逾270家廠商。今年高市長積極向中央爭取約1,600萬，市府也編列900萬經費，共計超過2,500萬元投入新竹在地中小企業，預估創造近8,000萬元產值、促成投資約4,000萬，鼓勵中小企業共同加入創新研發的行列。

三余堂負責人余小姐表示，三余堂是竹市在地茶葉品牌，目前和8位在地青年茶農合作，目標是將臺灣好茶推廣至全國甚至是國際市場，在參與SBIR計畫後受益良多，尤其是在委員指導、意見回饋方面，讓業者能更了解企業在成長過程中所遇到的瓶頸，找出品牌優勢給予指導，重新審視需要再改進的地方，進而在創業之路上有所突破。

產發處說明，今年計畫受理至7月24日截止，為協助企業申請流程順利，提高獲補助成功率，新竹市SBIR專案辦公室後續舉辦兩場「計畫說明會及計畫書撰寫與簡報技巧」課程，將由資深專業講師教導中小企業計畫書撰寫技巧與內容，課程說明會時間地點如下：

首場：112年7月5日(三) 14:00-16:30新竹市工業會訓練教室(新竹市北區中正路146號5樓)。
第二場：112年7月13日(四) 14:00-16:30新竹市香山區公所四樓會議室(新竹市香山區育德街188號)。

產發處表示，歡迎新竹市在地中小企業共同參與，踴躍申請計畫補助。報名及申請方式請詳閱計畫網站( https://hccitysbir.org/ )，若有任何諮詢服務需求，歡迎電洽計畫專線0800-600-333。藉由諮詢窗口、專業輔導及一對一協助等服務，給予中小企業創新研發轉型升級信心，強化在地產業發展，培植未來產業經爭力。

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