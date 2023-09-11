從神岡走到西屯…半年失蹤2次　眼尖警尋獲迷途男助返家

▲警方發現失蹤人口陳姓男子，將他帶回派出所等待家屬。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區1名陳姓男子有身心障礙，半年前獨自離家，徒步走到中央公園，經警方協助終於返家；日前陳男再次擅自離家，家屬遍尋不著通報失蹤，恰巧又是同1名員警發現陳男現身西屯區，將其帶回派出所等待家屬帶回，家屬感謝警方協助，警方也叮嚀家屬多注意陳男，別再讓他1人獨自出門，以免發生意外。

台中市第六警分局表示，市政派出所警員黃俊諺、賴建志6日晚間執行守望勤務，巡經西屯區青海南街，黃員眼尖發現半年前曾協助過的陳姓男子（31歲）面露疲態地在路上徘徊，上前關心查詢後，發現陳男被家屬通報失蹤人口。

據查，陳男家住神岡區，離西屯區有相當路途，由於患有身心障礙，習慣性離家到處亂晃，半年前他曾徒步從神岡走到西屯區水湳中央公園，經警方協助後返家；這次又從住家一路走到西屯區青海南街，黃員等2人發現將他帶回派出所休息，聯繫家屬將他帶回家。

▲警方尋獲失蹤的陳男，家屬趕至派出所將其帶回，相當感謝警方協助。（圖／記者白珈陽翻攝）

第六警分局表示，若家中有年邁長者要出門時，應有親友在旁為佳，盡量避免單獨外出，警方也叮嚀可以製作掛牌或手環，將身分及緊急聯絡資訊寫於上方，碰到熱心的民眾或警察時就可以第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。

