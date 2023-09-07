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大陸 大陸焦點 特派現場

22歲妹出門拿快遞失蹤！找到「只剩白骨」　警通報死因

▲▼河南拿快遞失蹤女孩遺體被找到，家屬：已成白骨。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲河南拿快遞失蹤女孩遺體被找到。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南林州市石板岩鎮上坪村的22歲郭姓女孩6月1日上午，在給奶奶做完早飯後，獨自走山路去鎮裡取快遞。原本單趟需要走2個小時的路程，卻一直到晚上都沒回家，家里人能打通她電話但無人接聽。直到9月1日，女孩才被找到，家人悲痛證實「只剩白骨」。

據《揚子晚報》報導，郭女失蹤後，焦急的親友們主動沿著山路進行尋找，找到鎮裡發現本該取到的快遞也沒取走，郭女就這樣悄無聲息地失聯了，失聯前她並沒有帶走身分證，也沒有其他異常舉動。第二天晚上，找尋無果後家人趕到派出所報了警。

警方幫忙組織了村鎮幹部和救援隊等力量幫忙進行搜尋，但因當地山高林密，搜救人員只能毫無頭緒地在可能途經的路段進行搜尋。6月3日，警方對郭女失蹤一事進行立案後，專業人員利用手機訊號定位到其位於離她家2公里距離的山溝裡，但在搜救過程中她的手機因沒電而訊號消失。此後，當地警方和大量搜救人員進行了多日尋找，也沒能找到郭女。

「最後發現遺體的位置離搜救範圍最近處只有500多公尺，如果能早一點通過訊號定位找到大概位置，就不會因手機沒電而再也找不到了，可能她就能活下來」，家屬表示，他們對錯過了最佳搜救時機十分痛心。

▲▼河南拿快遞失蹤女孩遺體被找到，家屬：已成白骨。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲女孩失蹤了3個月。（圖／翻攝自揚子晚報）

家屬介紹，郭女小時候父母離異，姊姊因發燒腦子出了問題，奶奶因受傷導致殘疾，早些年都是靠父親掙錢撐起家庭，懂事的郭女本來也想替父親分擔家裡的責任，卻不料發生了這樣的事。

家屬透露，9月1日，一名上山採藥的人在某處落差較大的山林發現遺體，彼時遺體已只剩白骨，「當天警察就去取回了遺體進行調查，從發現的遺物來看可以確定就是郭女。」家屬悲傷地表示，「她今年是專升本（專科升學本科），正好9月1號那天該開學報到，結果也是在那天找到的。」

7日，警方通報，經公安機關現場勘驗、調查，排除他殺，符合高墜死亡。相關情況已通報家屬，家屬無異議。

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