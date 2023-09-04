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大陸 大陸焦點 特派現場

赴泰國散心第四天消失！31歲正妹傳訊求救「我好怕」　最後定位曝

▲▼正妹被拐到緬甸失蹤。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲正妹被拐到緬甸失蹤。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州一31歲的王姓正妹在貴陽經營一間酒吧，最近因為生意差心情低落，在東南亞的朋友邀請下，赴泰國旅遊散心。不久之後，家人發現她失聯，更收到對方發出的一條訊息，「我的周邊全部是園區，我好怕。」據悉，王女還發了一個顯示為「撣邦」的定位。事後，家屬核實發現該定位位於緬甸境內。

據《新京報》9月2日報導，近日，貴州貴陽一女子受朋友邀請到泰國旅遊，期間她與家人失聯，該女子最後定位位置為緬甸境內，引發關注。

綜合陸媒9月3日報導，王女家屬透露，31歲的王女在貴陽開了一家酒吧，因最近生意不好心情低落，一個在東南亞的朋友便邀請她去泰國旅遊散心。出發前，王女告訴家人，朋友是福建人，之前是同事。

王女家屬表示，8月26日，王女從貴陽乘飛機到廈門，在廈門住了一晚。8月27日從廈門飛往泰國，於當日14時24分抵達曼谷機場並轉機，17時40分抵達清萊機場。抵達清萊機場後，王女告訴家人，朋友已派車到清萊機場接她，並發了車輛照片。

▲▼正妹被拐到緬甸失蹤。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲正妹朋友圈。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

根據家屬向媒體提供的聊天紀錄顯示，8月29日，王女給家屬發了微信消息，「我的周邊全部是園區，我好怕。」還發了一個顯示為「撣邦」的定位。事後，家屬核實發現該定位位於緬甸境內。

家屬表示，8月30日晚上8點左右，王女告知家人「朋友送她到清萊機場再飛回國。」後來，家人就再也聯繫不上她了。家屬通過王女手機後台定位發現，她並沒有前往機場，而是往緬北方向行進。隨後，家屬向中國駐泰國大使館和緬甸大使館求助，並向貴陽當地警方報警。

9月3日10時30分許，貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所回應，「我們相關領導和警員都出差去那邊了。」接聽電話的工作人員證實，警員出差是因為王女的事，「出差的情況下，肯定是在開展相關的工作。」

3日上午，中國駐曼德勒總領事館一工作人員指出，目前，這件事情有待核查。

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