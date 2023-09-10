台中阿公報警「我老伴失蹤」　警一聽揪異狀...急衝他家救人

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區一名88歲葉姓阿公8日上午報警，稱自己的太太失蹤，但員警詢問後才知，葉妻僅是早上出門買菜，與一般失蹤案件不相符。不料，葉阿公邊說邊呼吸急促，才坦承自己不舒服，警消得知立刻衝去他山區家中，發現葉阿公是因高血壓不適，急著想叫妻子帶自己去看病，卻逞強不向警消說明原委，所幸送醫後無大礙。

▲台中市一名88歲葉阿公不舒服，報警時卻反而稱「老伴失蹤」，細心員警一聽發現異狀，趕緊前去家中救援。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰警分局霧峰派出所8日9時許接獲報案，一名88歲葉男表示，妻子外出買菜後許久未歸，要通報失蹤。員警一聽，認為葉妻一早出門買菜，直到報案時間也不過幾小時，一般失蹤案件也不會如此迅速通報，反而是聽見葉男語氣不尋常，呼吸急促，甚至快喘不過氣的跡象，葉男才坦承自己不舒服，需要求助。

▲葉男住家位在霧峰偏僻山區，一度連救護車都不知道位置，所幸員警熟悉當地環境，才沒有延誤就醫。（圖／記者許權毅翻攝）



員警得知後，立刻通報119協助，並且先騎乘機車前往。不過，葉男住在當地偏僻山區，位置並不好找，所幸員警熟悉當地環境，順利找到葉男住家，並且將救護車引導至病患家中。

▲警消準備將葉阿公送醫時，葉妻剛好返回家中，趕緊陪同去醫院。（圖／記者許權毅翻攝）



警消抵達後，趕緊替葉男裝上呼吸器，準備送往亞大附醫治療。同時，葉妻剛好返家回來，見到警消正在協助先生就醫，頻頻向警方致謝，並坐上救護車陪同前往醫院，所幸葉男平安無事。

霧峰分局長陳祥麟表示，警方為民服務的精神從不懈怠，對於警員白庭碩在與其對話中能夠及時察覺異狀的敏銳警覺深表肯定與讚許，不僅避免意外憾事發生，熱忱服務精神也深獲家屬肯定，積極認真的工作態度，足堪所有同仁表率！