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走得問心無愧！錢康明退回高虹安的紀念禮物：「任重道遠」還給你

▲▼新竹市前文化局長錢康明。（圖／翻攝錢康明臉書）

▲新竹市前文化局長錢康明。（圖／翻攝錢康明臉書）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明今(11日)正式卸任，離開市長高虹安的小內閣，不過錢似乎頗有微詞，離職前就開始頻繁在臉書發文，今正式離開市府後，一早連續在臉書發文，上午8時再度PO文，表示高虹安日前送來了「任重道遠」的擺飾，「在離開崗位的那一天，我們將走的問心無愧、乾乾淨淨，所謂的『任重道遠』擺飾就還給老板室吧！」

錢康銘表示，8日那天太太傳來生日祝福，「生日快樂！這半年來，你終於有空可以跟家人好好吃頓飯，感謝前老板，讓你離開做自己。我知道，你不怕！因為從認識他們開始，我們一直都是真心誠意與其相處，因為支持，放下一切去新竹！但我們在品格上的堅持，肯定是不會討所有人的喜歡，但我們是真心誠意以老板為中心的執行這半年的工作，休假時間幾乎都有行程安排，想回台中吃頓飯成了奢望。你前老板在我們家心中一直是停留在去年選舉時那個聰明、理性、充滿活力且親民的候選人，因那個誠懇充滿理想的眼神我見過。」

▲▼新竹市前文化局長錢康明退回高虹安送來的紀念禮物。（圖／翻攝錢康明臉書）

▲高虹安送來「任重道遠」的紀念擺飾。（圖／翻攝錢康明臉書）

錢康明說，日前高虹安也在找他，要送「生日蛋糕」、和「任重道遠」的擺飾給他，「一位幕僚拎來一份紀念擺飾，『報告局長，這是市長要送給您的，因為市長去日本，我經過市長室，就幫忙拿回來了。』我『含笑』收下。望著眼前這個『任重道遠』的紀念擺件生氣又難過，為何要這樣欺負人？」

「虹安，不要罵幕僚，是妳的態度讓妳的幕僚錯亂，尊重局處長們是基本功課，沒有誰高誰一等，局處長們是在妳一人的領導下，一同為新竹市民做事，妳要有決策，局處長們才能做事。7日下午3點，我和行政處的同仁點交職務宿舍內的公物及設備，繳回三把鑰匙後，帶著『任重道遠』進入市長室。秘書們應該是嚇了一跳，『局長，這是市長要給你的。』『我知道，我不要，所以我送回來。』」

「或許幕僚誤會了老板的意思，用了極不尊重的方式，拿了『任重道遠』的紀念擺飾到局長室，說是老板要給你的。（我知道你的心受傷了⋯）在離開崗位的那一天，我們將走的問心無愧、乾乾淨淨，所謂的『任重道遠』擺飾就還給老板室吧！」

文末，錢康明還引用了聖經羅馬書12章19節，「親愛的弟兄，不要自己申冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著：『主說：申冤在我，我必報應。』接下來的事讓接手的人處理，我們給予祝福，希望實事求是。」

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