高虹安遭爆「好朋友」干政　王婉諭點柯文哲表態：新政治非腥政治

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市文化局前局長錢康明11日卸下公職身分，一早就大爆內幕，稱市長高虹安的「好朋友」私下干涉市政，引發熱議。對此，時代力量黨主席王婉諭也透過臉書喊話民眾黨主席柯文哲，不能再繼續沈默、撇清關係，並強調「新政治不該是遇到自己人就沒有立場、沒有底線的腥政治」。

王婉諭提到，今天凌晨，剛卸任的前新竹市文化局長錢康明在公開貼文指控，有「非市府人員」長期干預市政，在府內約談一級主管，在府外則「幫忙談事情」，宛如地下市長一般，種種行徑，嚴重違反最基本的廉政原則，除此之外，錢康明前局長也直指高虹安近日涉入收受豪宅、豪車的爭議，一旦啟動調查，很可能不堪檢驗。

對此，王婉諭強調，「我的立場很清楚：不論藍、綠、黃、白，清廉與利益迴避，就是一條絕不能跨越的紅線」，她支持廉政署應督導政風處介入調查，毋枉毋縱，她也要呼籲各黨，下會期應儘速針對時代力量提案的《不法餽贈罪》、《不法關說罪》進行實質討論，讓司法與檢調可以共同捍衛廉政精神，讓一切都攤在陽光下，各黨一視同仁的接受檢驗，才能改變現有的貪腐結構。

王婉諭最後表示，她要敬告柯文哲，作為政黨領導者，針對黨內公職涉入廉政事件，應該站出來表達自己的態度，啟動黨內調查，而不是繼續顧左右而言他的說「當事人自行回應」、「我不清楚」，新政治不該是遇到自己人就沒有立場、沒有底線的腥政治。