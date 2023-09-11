高虹安陷名車豪宅爭議！民進黨：藍白都雙標　遇到「愛將」就轉彎

▲高虹安近期身陷名車、豪宅爭議。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安爭議不斷，日前因詐領助理費遭起訴，近日又遭質疑入住高級住宅及名車代步。對此，民進黨發言人張志豪、總統參選人賴清德競辦發言人戴瑋姍及趙怡翔11日就召開記者會，批評藍白兩黨面對貪污的態度就是雙標，遇到「愛將」就轉彎，愛將涉貪都沒事，但再多麼親信的愛將，也不要貪污，更不要雙標坦護。

趙怡翔提到，民眾黨主席柯文哲就是最典型的雙標王，只會罵別人很大聲，但對愛將涉貪則是無視人民觀感，包庇縱容到底，對高虹安更是全力護航。他大批，高虹安當市長沒多久，每天除了在棒球場四處挖地外，市政停擺，除了先前涉及詐領助理費遭檢方起訴，近期又爆出豪車、豪宅等爭議，廉政署都已出手處理，但柯文哲從不指責愛將，也沒有黨紀處理，完全不顧社會觀感，更扯的是昨天竟以「污名化」來批評證實曾見到高虹安搭乘豪車的前文化局長錢康明。

趙怡翔再批評，柯文哲不但用雙標坦護愛將，更縱容一堆貪腐愛將，例如競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長涉貪遭起訴，及市長任內勞動局長陳信瑜涉貪及殯葬處、公燈處等市府官員及公務員涉貪達108人，墮落的速度，著實令人瞠目結舌。

趙怡翔也提到，柯文哲近期在新竹選哲之友會成立大會說，希望讓台灣成為正常的國家，下一任總統的第一個條件就是「不能貪污」，但最大諷刺的是涉貪的高虹安就站旁邊，看來這已不是瞎挺愛將，而是愛將就是愛將，在柯文哲眼中怎麼可能是貪污，只要是柯文哲愛將就叫清廉，一切以柯文哲標準說了算。

張志豪表示，以民眾黨主席柯文哲的「貪汙來自縱容，長官不可能不知情」的說法來看新北市長侯友宜，就是雙重標準。他舉例，新北市石碇區前區長李浩榕涉貪，始終迴避閃躲裝沒事，先是爆發涉嫌在2018至2022年間利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，勾結護航廠商並收賄，遭檢調偵辦；又疑似濫用職權，非法核發農業使用證明書供地主不當使用，被檢方依圖利罪諭令交保，侯友宜一樣裝沒事，故意切割自己親自指派的區長，逃避責任。

張志豪批評，對於愛將脫序行為，侯友宜始終裝聾作啞，僅由副市長回應來敷衍了事，侯友宜這種坦護愛將的態度，就跟柯文哲坦護愛將高虹安的態度，完全一模一樣，毫不遮掩，實在離譜。

戴瑋姍則指出，國民黨的新竹縣長楊文科也是坦護愛將的高手，新竹縣竹北市十個月內發生五次「天坑」事件，其中一次的天坑事件是將名車吞沒畫面，震驚全國，原以為是建商施工不慎造成的工安事件，但經過調查發現，竟是縣府工務處長江良淵涉嫌不法，經檢調搜索後，在家中發現「藏錢筆記本」，更在排水管等多處搜出超過千萬現金，新竹地院將江良淵羈押禁見，而江良淵也是新竹縣長楊文科任內，繼2018年時前工務處長林鶴斯遭控收賄後，第二位涉貪的工務處長。

戴瑋姍痛批，楊文科遇到自已愛將處長涉貪的態度，竟在第一時間只說了「震驚」二字，強調尊重司法調查，但在公開活動上被媒體問及此事，卻是避而不談，快步上車離開，這樣攸關民眾生命安全的事，楊文科竟然又想一句話帶過，也難怪新竹縣在地建商根本沒在怕，畢竟出現天坑這樣嚴重的事情，新竹縣府的反應也不過罰9萬而已，根本螺絲掉滿地，視民眾的公共安全於無物。