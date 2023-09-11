高虹安遭爆爽住豪宅！李忠庭護女友...曝「月租5萬」是合理行情

▲高虹安男友李忠庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市長高虹安風暴不斷，日前又捲入男友李忠庭租豪宅風波，引起廉政署關注，表示將督導新竹市政府政風處積極進行瞭解；今(11日)李忠庭又遭離開新竹市府的前文化局長錢康明影射「好朋友干政」，一連串風波下，李忠庭下午發出5點聲明澄清，強調是「不實爆料」。

李忠庭5點聲明如下：

1. 本人與錢康明前局長係於高虹安市長擔任立法委員期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識。

2. 因前開原因錢前局長與本人為舊識好友，因此錢前局長於今年三月時接受高虹安市長延攬、自台中赴新竹就任文化局長後，與本人多有互動。

3. 嗣因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢前局長與本人對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但本人深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。

4. 關於本人租屋一事，實為本人以符合市價之合理行情即每月5萬元，向房東承租，承租標的為該戶不動產內三房中之其中一間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當之情形。又，關於租金繳納部分亦係由本人按月以個人資金全數繳納。高虹安市長對於本人承租上開房屋時之詳細情形並不知情，乃於報載後本人方提供相關租約和匯款憑證供高虹安市長檢視，其中絕無報載所稱任何無償或以低價收受建商利益之情形。

5. 本人與高虹安市長財務獨立，有鑑於近日不實爆料，特以此聲明澄清如上。

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