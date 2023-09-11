快訊／被錢康明爆料「高虹安好友干政」　李忠庭發表5點聲明

▲李忠庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

前新竹市文化局長錢康明卸下公職身份後，開始在臉書大爆料，暗指新竹市長高虹安的男朋友李忠庭，「好朋友」私下干政市政，不只單獨約市長室主任、秘書，還約錢康明談新竹市跨年晚會。李忠庭稍早發表5點聲明，強調自己沒有向局處首長、市府秘書私下喬事情；另針對租屋爭議，自己也是以符合市價的合理行情，向房東承租。

錢康明11日在臉書爆料，自己8月28日被找去市長室，之後和高虹安進行私下對話，提醒高虹安要注意「好朋友」所作所為，不然「遲早會出事」，但高虹安當時覺得「沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。」

錢康明提及，該名「好朋友」不是幕僚長，也不是府內人員，但「常把市長室的主任、某些秘書單獨約出去談事情，這是不對的」，「把我約出去談新竹市跨年晚會，是不對的」，「『特別關心』市府內的一些事情是不對的」，「在外面『幫忙談事情』是不對的」。

錢康明稱，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上能切割，「若不是因為妳（高虹安）的身份，妳的『好朋友』會有那麼多和別人『幫忙談事情』的機會嗎？」一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。

▲錢康明11日爆料，自己曾提醒新竹市長高虹安要注意「好朋友」所作所為。（圖／翻攝自Facebook／錢康明）

而錢康明整篇臉書文章談及的「好朋友」，被外界質疑就是在暗指高虹安的男朋友李忠庭。而李忠庭11日下午也發表5點聲明，第一點，自己與錢康明是高虹安擔任立委期間，因地方服務事務而結識，並在多部影音、歌曲等藝術創作有所合作，進而熟識。

李忠庭提及，第二點，自己因為上述原因，與錢康明為舊識好友，所以錢在今年3月接受高虹安延攬就任新竹市文化局長後，他就與錢多有互動；第三點，新竹市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，自己對跨年晚會活動的音樂方面，與錢康明聊天討論，但「本人深知無權干涉市府任何業務，無任何市政決策權，絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事」。

李忠庭說，第四點，對於自己租屋一事，是他以符合市價的合理行情，每個月5萬元向房東承租，承租標的為該戶不動產內3房的其中一間套房，且租金由自己每個月以個人資金全數繳納，高虹安對於自己承租房屋的詳細情形並不知情，也絕對沒有外界所稱的任何無償或以低價收受建商利益。

最後，李忠庭強調，第五點，自己跟高虹安的財務獨立，有鑑於近日不實爆料，所以特此發聲明澄清。

【李忠庭聲明全文】



1. 本人與錢康明前局長係於高虹安市長擔任立法委員期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識。

2. 因前開原因錢前局長與本人為舊識好友，因此錢前局長於今年三月時接受高虹安市長延攬、自台中赴新竹就任文化局長後，與本人多有互動。

3. 嗣因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢前局長與本人對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但本人深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。

4. 關於本人租屋一事，實為本人以符合市價之合理行情即每月5萬元，向房東承租，承租標的為該戶不動產內三房中之其中一間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當之情形。又，關於租金繳納部分亦係由本人按月以個人資金全數繳納。高虹安市長對於本人承租上開房屋時之詳細情形並不知情，乃於報載後本人方提供相關租約和匯款憑證供高虹安市長檢視，其中絕無報載所稱任何無償或以低價收受建商利益之情形。

5. 本人與高虹安市長財務獨立，有鑑於近日不實爆料，特以此聲明澄清如上。