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落實藝術資源均霑城鄉　新北公共藝術推廣美學教育

▲新北公共藝術推廣美學教育。（圖／新北市文化局提供）

▲走讀旅行結合工作坊「藝動雲⾨⽩彩散步-與⼤師對話」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

112年新北市公共藝術推廣計畫「幻獸尋蹤新北奇幻地景」已於七月開跑，本次推廣計畫將民眾在地的集體記憶轉化為「幻獸」，活動以探索各地幻獸及地景為主軸，引領學員以輕鬆有趣的觀點認識公共藝術，並藉此加深民眾對鄉土及各地公共藝術作品的情感連結。

新北市文化局表示，本次計畫推出4場公共藝術講座、5場走讀旅行、7場校園工作坊及5場走讀旅行結合工作坊，一共21場次活動。講座透過經驗分享剖析辦理公共藝術的程序與細節，並以不同角色觀點探討公共藝術的全貌；走讀旅行則以在地特色人文地理風貌為主題，在欣賞公共藝術作品的同時，也品味了各地常民生活的獨特性與多樣性。

▲新北公共藝術推廣美學教育。（圖／新北市文化局提供）

▲走讀旅行「繪森繪影-藝樹行旅」。

另外，走讀旅行結合工作坊活動，與地方創生團隊進行合作，探索地方文化底蘊及史地脈絡，學員藉由不同的媒材將創意具體化為創作，豐富自身的創造力並加深對土地的認同；校園工作坊則將公共藝術議題擴大至校園，建構藝術、鄉土與創作力間的連結。

9月1日與石碇區永定國小合作辦理的「訪古尋山：綿延生活之美」校園工作坊，為本計畫的校園系列拉開序幕。在陶藝家陳萱的帶領下，以公共藝術概念及石碇區在地特色的介紹為楔子，漸次引導學生將其自身生活經驗融入在地情懷作為創作「幻獸」之元素，以輕黏土為媒材，學員們將他們的創意實踐為作品，藝術資源藉此均霑了城鄉，公共藝術也步入了校園。

▲新北公共藝術推廣美學教育。（圖／新北市文化局提供）

▲走讀旅行結合工作坊「坪林河怪⼩旅⾏-茶⼭怪+GO！！」

新北市公共藝術設置及推廣計畫至今已累積豐碩成果，本次活動除了讓公共藝術融入市民生活，也將美學資源挹注到校園及新北市各角落。公共藝術講座及校園工作坊活動目前皆已額滿結束報名，第二階段走讀旅行以及走讀旅行結合工作坊活動將自9月22日起開放報名，歡迎市民踴躍參與。活動詳情與報名資訊請參考：https://www.accupass.com/go/2023publicart

▲新北公共藝術推廣美學教育。（圖／新北市文化局提供）

▲「訪古尋山：綿延生活之美」校園工作坊，學員認識在地公共藝術作品。

▲新北公共藝術推廣美學教育。（圖／新北市文化局提供）

▲「訪古尋山：綿延生活之美」校園工作坊，學員製作石碇區的幻獸。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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