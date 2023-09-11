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新北男遭罵山道猴亮刀理論　2少嚇壞！警追上抄了資料竟放人

記者陸運陞／新北報導

新北市烏來區日前發生一起持刀恐嚇案。2名男子日前相約到新北烏來夜騎，途中遇上3輛機車慢速在路中，2人超車後口中碎念，引發被超車其中一名男子不滿，追上後持西瓜刀揪住領子理論，認為2人罵「山道猴子」，警方獲報趕抵，男子立即騎車逃逸，警方追上後卻只抄登資料，隨後就讓該名男子離去。

▲彭男在大街上持西瓜刀恐嚇，警方追上後僅抄登資料後放行。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲彭男不滿遭罵山道猴子，大街上持西瓜刀揪對方領子理論。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據了解，住在新北板橋的19歲吳男與19歲林男為高中同學，2人畢業後目前仍在待業，因為有相同夜騎、跑山的愛好，昨天（10日）凌晨相約到烏來山區夜騎，途中遇上18歲彭男與另外4名友人，分別騎3輛機車在路中慢行，吳男與林男趁機超車後，朝彭男等人念念有詞，卻引起彭男不滿。

▲彭男在大街上持西瓜刀恐嚇，警方追上後僅抄登資料後放行。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方追上彭男後，竟抄登資料後就放行。（圖／記者陸運陞翻攝）

彭男尾隨追至溫泉街上，拿著西瓜刀就找吳男理論，揪著領子就嗆問：「罵什麼山道猴子啦！」警方抵達前，彭男連忙收起西瓜刀騎車離去。警方立即上前攔下彭男，上前抄登資料後，隨後就讓彭男離開，經吳男等人確認後，警方才連忙傳喚彭男，目前仍在等待彭男等人前來說明。

▲彭男在大街上持西瓜刀恐嚇，警方追上後僅抄登資料後放行。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方獲報抵達時，彭男才騎車離去。（圖／記者陸運陞翻攝）

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