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新北市民廣場非常「泰」　藤球比賽+水燈美女選拔

▲新北市民廣場非常「泰」 藤球比賽+水燈美女選拔。（圖／新北市勞工局提供）

▲臺泰交換禮物。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局與泰國貿易經濟辦事處於今（10日）在市民廣場共同舉辦「新北市第10屆泰國藤球友誼賽暨水燈節」，現場除了可觀賞活力四射的藤球美技，同時配合泰國水燈節，安排「泰國傳統施放水燈儀式」及「水燈美女選拔」，勞工局長陳瑞嘉、泰國勞工部常務次長溫綽（Mr.Boonchob Suthamanuswong）及駐台北泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（Mr. Twekiat Janprajak），都親自參與施放水燈，祈求平安幸福、風調雨順、國泰民安。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北市移工人數高達9萬5千多人，其中泰國籍移工有7千多人，新住民也有1千800多人，這些泰國朋友們離鄉背井，遠渡重洋來臺灣工作，大部分是從事製造業及營造業工作，也有少部分移工朋友在家庭或機構裡面照顧著我們的長者或行動不便的家人，讓在外打拼的雇主們無後顧之憂，對我們的社會安定、產業發展與家庭和諧，都有相當的貢獻。市府與泰辦睽違3年再度合作舉辦「新北市第10屆泰國藤球友誼賽暨水燈節」活動，除了讓各位泰國朋友們能夠藉此活動歡聚一堂，也讓市民朋友們體驗異國文化的美麗及精彩。

▲新北市民廣場非常「泰」 藤球比賽+水燈美女選拔。（圖／新北市勞工局提供）

▲藤球比賽。

泰國勞工部常務次長溫綽表示，希望泰國移工在臺工作，要遵守臺灣的法令，照顧自己身體，努力的工作，不要忘了來臺工作的初衷，除賺錢照顧家人，也要提升自己的技術，未來才能將在臺灣學習到的精神及技術內化成自己的一部分追求自己的夢想。

泰國辦事處駐臺代表曾德榮表示，非常感謝新北市政府多年來對泰國移工用心的照顧，也考慮到泰國移工離鄉背井來工作，特別舉辦我們泰國的節慶及娛樂活動，讓移工感受到家的味道，泰國移工能來新北市工作我們都很支持也很放心。

▲新北市民廣場非常「泰」 藤球比賽+水燈美女選拔。（圖／新北市勞工局提供）

▲施放水燈。

勞工局表示，本次活動重頭戲是由泰籍移工與我國藤球好手帶來的藤球友誼賽，共有32支隊伍同台較勁，比拚爭球美技。而吸晴亮點為水燈美女選拔，除了由評審選出冠軍美女，現場民眾也可參與人氣獎票選，一起選出心中最美的水燈美女。水燈節（Loy Krathong）是泰國最受歡迎和最具視覺衝擊力的年度節日之一，泰國人認為，這是擺脫厄運和負面情緒，帶來好運和積極情緒的一種方式。

最後壓軸特別邀請到泰國知名田園歌王Mike Piromporn（邁克·比隆蓬）來臺演出，他的歌曲膾炙人口、內容和勞工有關，因此又被稱為勞工偶像歌手，讓台下移工在樂曲中忘卻繁忙的工作壓力，為活動劃下完美句點。

▲新北市民廣場非常「泰」 藤球比賽+水燈美女選拔。（圖／新北市勞工局提供）

▲水燈美女選拔。

▲新北市民廣場非常「泰」 藤球比賽+水燈美女選拔。（圖／新北市勞工局提供）

▲水燈DIY教學。

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