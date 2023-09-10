「有聲音」叫他出門採藥草　嘉義翁受困山區30小時獲救

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局竹崎分局瑞里仁壽聯合派出所8日17時許接獲民眾報案，其高齡76歲父親在山區失聯30小時未歸，請求警方協助救援。

▲七旬老翁山區失蹤30小時奇蹟存活，竹崎警即刻救援 。（圖／竹崎分局提供）

所長江良益及警員張仕平接獲民眾報案後，隨即趕往現場，抵達現場後，並無發現陳姓老翁行蹤，於是沿著陳翁平常工作的田園尋找，因已失聯30小時，再加上大雨滂沱，許多的足跡都已被沖刷殆盡，且道路寸步難行，情況相當不樂觀，好在皇天不負有心人，終於在距離田園1公里外找到了捲縮在一旁的陳翁，好在生命並無大礙，但已無法言語。

其兒子表示，陳翁在農曆7月時常會有幻聽幻想，會有聲音引導陳翁去採摘藥草，但因年邁且體力不支時常會無法自行回家，警方隨即提供食物供其食用且會同消防局救護車救護送至大林慈濟醫院，老翁對於警方熱心為民服務、協助安置事宜，深表感激。

竹崎分局呼籲家中若有長者需要照顧，一定要隨時注意平時動向，若發現外出未歸且需警方協助，記得立即報警協尋，以免發生意外，另建議讓長者配戴愛心手（項）鍊等足資識別身份的物品，並請年長者進行指紋建檔，若不慎走失時，可在最短時間內聯絡家屬，協助安全返家。