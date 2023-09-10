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摩洛哥深夜6.8強震！　男子赤裸上身緊抱PS5逃出

摩洛哥深夜6.8強震！男子赤裸上身緊抱PS5逃出　網：他懂PS5的價值

▲男子在匆忙逃出後，全身只穿著褲子，手上緊抱著PS5。（圖／推特）

圖文／CTWANT

北非國家摩洛哥於8日深夜發生芮氏規模6.8的強震，目前造成上千人死傷。網上都流傳著當地居民在尖叫中不斷逃跑的畫面，然而有名男子的照片卻意外掀起討論，因為他在匆忙逃出後，全身只穿著褲子，手上卻小心翼翼的抱著PS5主機，許多網友都認同男子的行為，表示「他懂得PS5的價值。」

依美國地質調查局（USGS）檢測，地震發生在當地時間8日的晚間11時左右，震央位於馬拉喀什城市（Marrakech）以南約70公里處，震源深度約是18.5公里，屬於淺層地震，此次強震也是摩洛哥120年來最嚴重地震。

然而當網上都流傳著居民受傷的揪心畫面時，有名男子的照片卻意外掀起討論，因為他在匆忙逃出後，全身只穿著褲子，手上卻小心翼翼地抱著PS5主機。

照片分享到網路上後，不到1天就有著超過1千萬的觀看次數，許多網友也都認同男子，表示「他懂得PS5的價值」、「換作是我也會這麼做」，但也有人認為他既然有時間抱出PS5，還不如去幫助他人逃生。

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