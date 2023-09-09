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快訊／摩洛哥6.8強震　死者上升到1037人！官員：死傷數還會增加

▲▼ 摩洛哥8日深夜發生地震。圖為歷史悠久的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）震後。（圖／路透）

▲摩洛哥8日深夜發生6.8強震，死亡人數已達1037人。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

位於北非的摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）西南方8日晚間發生規模6.8強震，摩洛哥政府官員表示，地震造成的死亡人數已達到1037人、1204人受傷，其中721人傷勢嚴重，「隨著救難人員趕到偏鄉地區，或在廢墟中挖掘出倖存者或罹難者，預計死傷人數還會上升」。

根據美聯社報導，摩洛哥內政部官員表示，地震造成至少1037人死亡、1204人受傷，由於受災最嚴重的地方在較偏鄉的山區，搜索難度較大，隨著救援行動持續展開，死傷人數恐怕將再次攀升。除了人員傷亡外，位在震央附近的旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）也有許多百年歷史的老建築倒塌。

人在摩洛哥的CNN工作人員布朗（Benjamin Brown）形容，地震發生後，有人離開飯店住處前往寬闊之處，起初眾人情緒平靜，還不清楚發生什麼事，但當開始注意到其他人的傷勢時，恐慌開始擴散，有些人頭部受傷流了許多血，傷患多到救護車拒載受傷女子。

天空新聞非洲記者埃爾巴吉爾（Yousra Elbagir）指出，地震發生後不久，通往該國最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca）的道路塞爆，許多人希望能盡快離開馬拉喀什，預計接下來增加的罹難者將集中在震央附近的阿特拉斯山村落，這裡難以到達，也代表外界救援會更慢抵達當地，山區村落的災情狀況令人擔憂。

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