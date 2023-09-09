摩洛哥強震632死！高雄特搜隊加入國際搜救輪值　整裝隨時馳援

▲摩洛哥強震，高雄市特搜隊整備集結，隨時前往支援救援行動。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

摩洛哥西南部規模6.8強震，目前已造成632人死亡、329人受傷。高雄市特種搜救隊7日剛獲頒「特種搜救隊國家認證證書」，並於今年9、10月排定加入國際人道救援輪值，市長陳其邁隨即指示整備集結，待內政部消防署統一指示，可隨時出發馳援摩洛哥救援。

高雄市搜救隊伍今年5月前往內政部消防署竹山訓練中心，參加完全比照聯合國國際搜索和救援組織（INSARAG）指南的NAP認證及考核，過程中團隊發揮合作精神不畏艱難，終於順利通過國家特種搜救隊伍中型認證考核。

高雄市消防局長王志平7日率特搜隊隊長蘇裕銘前往內政部消防署，領授「特種搜救隊國家認證證書」與「識別標章」，高雄市特搜隊於今年加入國際人道救援輪值，並排定9、10月為輪值月份，正式成為臺灣國際搜救隊一員，這意味著，這2個月一旦國外發生重大災害需要國際支援，高市搜救隊將立即啟動救援任務，召集精銳搜救人員及裝備搭乘專機前赴災區提供支援。

▲ 摩洛哥8日深夜發生強震，馬拉喀什（Marrakech）民眾地震後在街道上避難。（圖／CFP）

摩洛哥經濟大城馬勒凱什（Marrekesh）於臺灣時間9日早上6點11分發生芮氏規模6.8強震，傳出數棟建築物倒塌，死傷慘重，搜救工作正持續進行。高雄市長陳其邁隨即指示高雄市特種搜救隊迅速整備集結，待內政部消防署統一指示，可隨時出發馳援摩洛哥救援。

目前整備完畢之高雄市消防局特種搜救隊計有45名人員（除搜救人員外，另含1名獸醫師、2名醫師、2名護理師、1名土木技師）、2隻搜救犬及裝備8.4噸（除各式救災裝備外，另含聲納探測、破壞器材、糧食等）。

▲高雄市特搜隊甫成為國際特搜隊一員就有任務。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，摩洛哥強震傷亡數字不斷增加，對此他深表哀痛，也相信摩洛哥此時必然急需國際救災能量的支援，因此立即指示高市特種搜救隊迅速整備完成，隨時待命出動。

▼高雄市特搜隊整備集結完成，隨時前往支援救援行動。（圖／記者許宥孺翻攝）