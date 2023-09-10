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宜蘭海岸「無名白骨」真實身分曝光　家屬悲痛表示「回家就好」

▲▼宜蘭縣海岸發現不明白骨，經警方調後確認是前月失蹤的馮姓女子。（圖／翻攝自google地圖）

▲宜蘭縣海岸發現不明白骨，經警方調後確認是前月失蹤的馮姓女子。（圖／新北市政府警察局提供）

圖文／CTWANT

宜蘭縣斗城鎮大溪川海岸，7月驚傳發現1具白骨，但因附近皆無可辨識身分物品，被列為無名屍，而後警方調查時，聯繫近期報失蹤人口的馮姓女子家屬，並進行親子鑑定，最終確認了這具白骨的就是6月離家時失蹤的馮姓女子，警方呼籲報失蹤人口後，可直接到警局免費申請DNA對比樣本，使尋人能多一次機會。

據了解，馮女住在基隆市中正區，6月底獨自騎自行車離家後，便從此杳無音信，而有民眾7月底時民眾在宜蘭縣斗城鎮大溪川出海口海岸發現1具白骨，當即報警，警方與近期報失蹤人口的馮女親屬，進行了親子鑒定，比對證實了這白骨的真實身份便是失蹤的馮女。

馮女家屬表示，她離開家後杳無音信，全家每日提心吊膽，報警後也日日等待馮女回家重逢，遺憾終於收到的是馮女死訊，心中充滿了遺憾和悲傷，馮家也多次向警方表示感謝，馮女終於可以回家，撫慰家屬心中最大的遺憾。

新北警察局呼籲，如果失蹤者過了一段時間仍未找到，不要放棄希望，家屬可以直接到新北警察局免費申請DNA比對樣本。希望在尋找過程中，只要再出現協助程序，就能多一次機會，所有身份不明者都能盡快找到回家的路。

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