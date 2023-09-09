台灣地方創生年會登場　台日交流團隊500人齊聚新北

▲第4屆台灣地方創生年會在新北，新北市長侯友宜（中間後排白衣）與獲獎創生團隊合影。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣地域振興聯盟攜手新北市政府，舉辦為期2天的台灣地方創生年會，於8日盛大開幕，透過論壇交流讓日本與全台各地的創生團隊共500人齊聚一堂，開創台日創生團隊的合作新契機，頒發號稱台灣地方創生奧斯卡的「地域振興大賞」，市長侯友宜也至現場見證獲獎團隊榮耀，同時也讓世界「跨」見新北。9日亦安排12條新北創生山海見學路線，由在地領路人引導全台創生團隊深度走讀囊括都市及山海聚落的新北創生場域，為全台矚目的地方創生年度盛會。

新北市副市長劉和然上午出席年會開幕式，揭開台日交流序幕，另年會焦點論壇由日本茨城縣副知事橫山征成及國發會前副主委曾旭正教授，開啟創生對談，暢談「跨域，從地方遇見未來」的地方創生未來藍圖。下午分場論壇則邀請4個日本創生團隊擔任講者，包含宮城縣的「櫻井木芥子店」闡述木芥子人偶產業及文化記憶的跨時代傳承、愛知縣「百年草」分享跨領域結合銀髮勞動力及長照服務導入觀光遊憩的創意、島根縣「島留学」吸引國際學生跨文化交流並逆轉廢校危機，以及岩手縣「北三陸Factory」從海膽養殖出發跨越融合海洋永續的理念等。

▲新北市長侯友宜與金山漫遊團隊合影。

新北市長侯友宜出席晚間的年會頒獎典禮表示，「由下而上」就是新北市推動的地方創生核心價值，從在地團隊及各區公所出發，挖掘地方的價值，凝聚地方的共識，發展成新北市的DNA，讓年輕世代，能夠在故鄉打拚，讓地方永續發展。他很感謝台灣地域振興聯盟在新北市舉辦年會，邀請日本代表「跨」越大海來到台灣，突顯出台灣創生的特色，也讓新北市因為幅員廣闊而形塑出如同台灣縮影的多元創生團隊，能夠與全台灣及日本的創生夥伴經驗交流，開拓新的合作契機，而在全台各地為家鄉打拼的夥伴，才是地方創生的主角，新北市也會做大家的後盾，讓大家用雙手努力「跨」越困難，創造屬於年輕人世代。

台灣地域振興聯盟主任委員林峻丞表示，除了論壇交流，年會更舉辦新北創生晚宴並頒發有台灣創生奧斯卡之稱的「地域振興大賞」，本屆獲得「地域振興大賞」的團隊，是來自新竹縣橫山鄉的「大山北月」，翻轉廢棄小學，建構在地小農行銷平台，以在地盛產的柑橘及食材入菜、製作農產加工品、規劃農產地旅遊等方式協助改善小農生計，促進大山背休閒農業區共好。而本屆「地域振興大賞」的得獎團隊大山北月，更是以不到2%的錄取率，從195件的徵件中脫穎而出，可說是象徵地方創生團隊以「創意、創業、創新」的精神，連結家鄉的「地、產、人」的最佳典範。

▲年會籌備委員會主委林峻丞（右）頒發地域振興大賞獎-大山北月（共同創辦人之一莊凱詠領獎）。

新北市政府表示，為讓參與的民眾更深入瞭解新北創生的面貌，本屆年會與主辦方台灣地域振興聯盟合作，整合市府各局處輔導的創生團隊，於晚宴供應新北創生團隊的特色餐食及當季農漁特產，例如鮮物本舖的白蝦、甘樂文創的綠竹筍、汪汪地瓜園的地瓜霜淇淋及新北珠蔥南瓜炒米粉等，透過味蕾體驗來自新北山、海、林及城鄉聚落的創生內涵，並透過12條新北創生山海見學團路線，帶領民眾走訪新北創生現場，藉由在地職人的帶領下，提供沉浸式的創生體驗，充值滿滿的創生能量。

▲雙溪注腳工作室「土地公福創金瓜亮蛋糕」。

▲坪感覺「包種茶水果奶酪杯」。