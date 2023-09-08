仁愛鄉投85線崩坍未修復　農民扛30公斤高麗菜踩絕壁運下山維生計

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉過去2個月飽受颱風摧殘，山區道路陷入崩坍中斷、搶通修復後又崩坍中斷的惡性循環，投85線平靜橋段目前遲遲無法恢復通行，農民為了維持生計，只能冒險徒手搬運一簍簍沉重的高麗菜、徒步走過鬆軟土石堆成的陡峭絕壁，畫面曝光後引發網友熱議，直呼「一顆500元也不貴！」

▲仁愛鄉投85線平靜橋邊坡崩塌修復遙遙無期，農民被迫「飛簷走壁」、人力接駁將高麗菜運出販售。（圖／朱姓民眾提供，下同）

仁愛鄉都達村在8月初卡努颱風期間遭重創，平靜部落民房街道都被土石流侵陷，唯一聯外道路投85線屢修屢崩，居民苦不堪言；朱姓網友在臉書「爆料公社」PO出影片，只見好幾位農民一人間扛一簍裝滿翠綠高麗菜、重約30公斤的塑膠籃，緩緩自僅存的路面爬下、走過只剩大片崩坍的土坡，稍有不慎便會墜入萬丈深淵，驚險萬分。

朱姓網友也為農民們打氣：「我們山上甚麼都沒有，但是還有勇士們在辛苦，這次的災害損失慘重，讓一些農民感到遺憾，部落們一起振作起來，如果希望政府幫助我們，不如靠我們自己。」

仁愛鄉長江子信表示，這就是原鄉的無奈，仁愛鄉道路經過最近2次風災摧殘以柔腸寸斷，讓農民在運送農作物更加辛苦，甚至要使用人力接駁方式、一簍一簍地搬下山，但其實有更多農民的農作物無法收成，損失慘重：經過調查後，大概有500多公頃農作物受損，希望在中央和縣府的協助下將各部落的農路儘速修復搶通、讓農作物運送順暢，並在農業部的補助外以賑災款的方式補貼農民損失。

▲▼仁愛鄉投85線平靜橋邊坡崩塌修復遙遙無期。（圖／仁愛鄉公所提供）

南投縣政府指出，通往都達村的投85線平靜橋邊坡，自卡努風災起曾有多次土石滑落，山壁狀況非常不穩定，橋樑結構也受到一定程度淘空；近日海葵颱風掃過後又發生土石崩落，工人駕駛怪手立於絕壁和大量土石堆上搶修，場面險象環生，已經提報災修，儘早讓路況恢復穩定，並將朝向搭設新橋方向進行。