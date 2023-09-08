要砍官？民眾陳情市府多次仍施工　蔣萬安怒：該汰換就汰換

▲大直街94巷民宅下陷現況。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄一處基泰建設的工地，因底層支撐的連續壁折斷破裂，波及鄰近的民宅導致建屋傾斜坍塌，北市府緊急進行疏散，截至8日下午，已疏散201戶、420人。市長蔣萬安8日下午第3度來到意外現場，針對住戶多次陳情市府，但最後都回函沒問題，如今卻發生住家傾斜憾事，蔣說，相關局處的責任，一定依法追究，絕不寬貸也絕不護短，「該負起的責任，該汰換就會汰換」。



蔣萬安說，針對相關局處在處理事情上的責任釐清，第一，會回過頭全面檢視整個事情的原委，如果建管處相關單位是依照規定執行，但是仍然機制端發生問題，一定全面檢討過去所有的SOP來調查以及釐清，不允許未來再有任何類似的情事發生。

其次，蔣萬安說，相關局處的責任，不管是從住戶一開始的申訴到後續的處理，以及當下斷定是否有違失或有誤，有任何處理不當，一定依法追究、依法辦理，「該怎麼處理就怎麼處理，絕不寬貸也絕不護短，這是我們非常堅定的態度」。媒體追問，是否會有局處長要下台？蔣說，語氣凝重表示，「該負起的責任，該汰換就會汰換」。

▲大直街94巷民宅下陷現況。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



至於上午視察完後仍上廣播接受專訪引發批評，蔣萬安解釋，他會藉由任何機會，向民眾報告即刻處理的任何進度，隨時讓大家知道處理的進度、如何處理以及安置的作業；蔣說，住戶也會需要了解相關律師團隊的籌組，希望後續求償市府能夠協助，「我們都會用各種方式清楚對外說明」。

而受災住戶最快何時可以回家？蔣萬安說，土木技師公會理事長以及相關專業人員，都在現場持續監測，也有相關設備，一定是確保安全無虞才會讓住戶回來住，這是非常要求、也最優先的考量，「所以上午在跟住戶見面的時候，他們再三希望能夠回來拿東西，我都還是跟住戶說現階段暫時還沒辦法讓大家回來」。

蔣萬安說，但周邊幾個住戶，在土木技師公會還有專業工程人員鑑定確保安全無虞，可以由專業人員陪同下回到住所拿東西。至於什麼時候可以回到家住，還要再持續觀察，同時都發局也持續在緊急處置，持續灌漿灌砂石，確定安全無虞才會讓住戶回家。

▲台北市長蔣萬安視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）