獨／大直「1F變B1」最新畫面曝！整排公寓下沉　鐵窗、圍籬全彎了

記者劉人豪／台北報導

北市中山區大直街94巷，昨（7）日因基泰建設施工不慎造成地基塌陷，造成旁邊連棟5樓公寓整排塌陷傾斜，《ETtoday新聞雲》獨家取得「1樓變地下室」的近距離最新畫面，現場一整排鐵窗全被壓彎，樓梯出入口全部沉在地下，而路面也裂開的慘況也全都曝光。

▲大直街1樓變地下室近照曝光。（圖／民眾提供，下同）





從畫面中可看到，房屋旁的鐵皮圍籬全部倒下，整排1樓房屋的鐵窗皆被壓彎，外牆上的磚塊、水管、鐵門紛紛掉落地面，停在一旁的機車也被磚石砸到，旁邊還立了漏水搶修的公告，上面寫著「請暫容我們施工，保證還您平整的路面」，比對現場「1樓變地下室」的狀況，看起來格外諷刺。

基泰建設位於大直街94巷新建案「基泰大直」開挖地下室，導致工地坍塌、鄰房傾斜，隔壁大樓甚至承受不住壓力下沉「1樓變地下室」。該棟一樓直接下陷成地下室的徐姓屋主痛批，昨晚8時左右，租戶在房內聽到一個崩裂聲音，而晚上10時左右整個屋子就直接下陷，「簡單的講，2樓變成1樓了，1樓變成地下室，全部不見了！」

警方指出，因應9月7日大直街94巷建案工程導致地基塌陷，造成該工區旁之大直街94巷1弄數棟房屋傾斜，為利工程搶救及周邊住戶安全，本分局針對大直街以北、大直街84巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西道路管制人車進出。