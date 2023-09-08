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低壓帶糾纏！明猛甩水襲3地　下周可能有颱風生成

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲明天周六仍有低壓帶水氣移入帶來降雨。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶糾纏，明天(9日)依舊有劇烈雨勢，中午過後中南部、台東、各地山區有局部大雨和豪雨、或短延時強降雨；周日水氣逐漸減少，不過南部、台東仍有局部短暫雨；下周水氣更少，雨勢減弱為飄雨。周末又有熱帶性低氣壓生成可能，不過成颱機率低，下周則還有颱風生成可能。

氣象局預報員廖經翔表示，明天(9日)仍受低壓帶影響，天氣不穩定，容易有短暫陣雨或雷雨，中南部、台東、各地山區中午後有局部大雨和豪雨，也可能出現短延時強降雨，明天雨勢明顯。

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廖經翔表示，周日(10日)是水氣逐漸減少的過程，南部、台東仍有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭僅有零星降雨，其他地方多雲到晴。

下周一(11日)降雨機率降低，廖經翔表示，下周一開始水氣更為減少，僅花東、恆春半島有飄雨，午後對熱流發展也沒那麼明顯，將有零星降雨。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

高溫部分，未來一周各地普遍高溫32到34度，不過周末(9~10日)受微弱東北風影響，清晨將出現較涼溫度，低溫有機會下探21到23度。

周末又有熱帶擾動發展，廖經翔表示，明後兩天(9~10日)不排除有熱帶性低氣壓生成，預測發展成颱風機率低；不過不排除下周在南海和海南島附近還有熱帶系統和颱風發展機率，但對台灣影響機率低。

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