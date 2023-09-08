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挺過海葵16級強風！三仙台直播狂風暴雨「鏡頭君」長相曝光

▲▼東海岸國家風景區管理處於東海岸各景點即時影像。（圖／東海岸國家風景區管理處YouTube）

▲海葵先前登陸時，東部出現了16級強風，位在搖滾區的鏡頭拍下了狂風暴雨的畫面。（圖／東海岸國家風景區管理處）

網搜小組／柯振中報導

颱風海葵日前在台灣登陸，東部海岸國家公園風景區管理處在景點所設置的鏡頭，第一時間直播了狂風暴雨的現場，其中三仙台的「鏡頭君」更是引發討論，讓許多網友狂喊「加油」。對此，東海岸國家公園風景區管理處也分享了「鏡頭君」的真容，誇讚這些鏡頭「全數挺過風災」，目前已經開始陸續恢復上線。

東部海岸國家公園風景區管理處在臉書粉專「【Nga'ayho】你好，東海岸」分享，受到這次海葵影響，多數民眾最為關心的，就是在第一線拍攝「搖滾區現場」的鏡頭們，其中三仙台的鏡頭一度被吹歪，最後更是畫面直接斷線，讓線上網友哀嘆「因公殉職」。

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▼三仙台的鏡頭君挺過了16級強風，目前仍在修復當中。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▲▼挺過了16級強風的鏡頭君沒有陣亡，目前仍在修復當中。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▼綠島柴口的鏡頭君也還活得好好的。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▲▼挺過了16級強風的鏡頭君沒有陣亡，目前仍在修復當中。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▼帆船鼻鏡頭君同樣屹立不搖。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▲▼挺過了16級強風的鏡頭君沒有陣亡，目前仍在修復當中。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▼都歷的鏡頭甚至連什麼狀況都沒有，只是「裝死想休假」，工程師也對此感到不解。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▲▼挺過了16級強風的鏡頭君沒有陣亡，目前仍在修復當中。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▼長虹橋的鏡頭君也還在原地服役。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▲▼挺過了16級強風的鏡頭君沒有陣亡，目前仍在修復當中。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▼金樽的鏡頭君雖然被狂風吹歪，但現在也還能運作，後續會回歸舞台。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

▲▼挺過了16級強風的鏡頭君沒有陣亡，目前仍在修復當中。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

不過，現在有好消息傳出來，那就是這些鏡頭「全數挺過風災」，已經陸續恢復上線。東部海岸國家公園風景區管理處也拍下了這些英雄們的照片，目前只剩下三仙台、金樽以及加路蘭的鏡頭還在等待恢復。

從畫面當中可以看見，位在三仙台的鏡頭仍舊屹立不倒，雖然支撐的鐵桿看起來有點斑駁，但仍筆直地站立著，鏡頭外觀看起來也沒有破損，成功挺過了16級的強風，令人感到不可思議。

 

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