蔣萬安怒了！點名基泰建設「給我負責」　提假扣押防建商脫產

記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄7日晚間8點左右發生民宅傾斜，之後更有民宅下陷「直接少一層」；意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。對此，市長蔣萬安8日下午第3度來到意外現場了解，並表示會強力要求建商負起一切責任，「相關建商或承造廠商一定給我全面負責，在沒有負起任何責任之前，休想在台北市動任何一個案子」；另外，蔣也說，已即刻提出假扣押以及相關保全程序，相關的律師費用台北市政府法務局也會編列預算補助、全額支持。

▲台北市長蔣萬安視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）



蔣萬安說，台北市政府非常堅定立場也非常清楚，就是「嚴查重罰」；基泰建設以及福益營造，在台北市全市所有的施工工地，已經要求都發局全面停工；上午也請勞動局針對基泰建設以及福益營造在台北市全市所有施工工地進行勞檢，上午已完成全面的公安檢查；針對住戶相關的安置還有相關衍生費用，也強力要求建商一定負起一切的責任。

另外，針對這次意外，蔣萬安說，上午也到安置住戶一一拜訪、了解需求，也再三強調說明，台北市府一定確保大家的權益，「該追究的責任一定追究到底，該要負起的責任，相關建商或承造廠商一定給我全面負起，在沒有負起任何責任之前，休想在台北市動任何一個案子」。此外，也要求都發局針對台北市全市施工中、開挖中的工地，進行全面清查，都發局也已經委託四大公會在下週一開始即刻進行全面清查。

最後，蔣萬安說，根據台北市政府重大災害事故法律諮詢作業要點，法務局已經籌組律師團，今天就會召集住戶召開法律諮詢的說明會。同時，住戶也反應後續相關求償問題，也會請律師搜集住戶各方的意見。

蔣萬安說，現在已經在整理相關文件，「即刻提出假扣押以及相關保全程序，相關的律師費用台北市政府法務局也會編列預算補助，全額支持」。

針對拆除重建問題，蔣萬安說，會在整個狀況穩定全面了解發生原因後，如果確定是要拆除重建，會要求廠商負起責任，後續也都會和廠商要求，這部分也會徵詢住戶意見，這邊確保未來是安全無虞，以及依照住戶的需求來進行。相關責任一定要求廠商負起。

而外界質疑，事發後基泰建設至今沒有出面對外說明，是否連北市府也找不到？蔣萬安說，一定是要求基泰建設、福益營造負起全面責任，「再次強調，沒有負起任何責任之前，休想在台北市動任何一個案子，這態度非常清楚」，一定會協助住戶求償，進行相關法律訴訟，即刻提起相關保全程序。