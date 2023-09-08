苦練四年！　萬能科大生李俊誠取得「漆作裝潢」國手參加國際賽

▲苦練四年！萬能科大生李俊誠取得「漆作裝潢」國手。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為選拔代表臺灣參加國際技能競賽的技能高手，勞動部於8月31日至9月2日舉辦第47屆國際技能競賽國手選拔賽，勞動力發展署桃竹苗分署派出36位優秀選手角逐國手選拔賽，最終在12項職類選拔中脫穎而出，取得7位正取國手及8位備取國手的資格。

桃竹苗分署8日表示，值得一提的是，其中「漆作裝潢」及「服裝創作」2職類更包辦正、備取國手資格，而這些國手們也將在明年赴法國里昂參加第47屆國際技能競賽爭取佳績。

此次取得「漆作裝潢」正取國手資格的李俊誠，目前就讀萬能科技大學室內設計與營建科技系四年級，同時也是桃竹苗分署的培訓選手，自108年以選手身份參加第49屆全國技能競賽到取得國手資格這條路，李俊誠走了4年，回想初次踏上全國技能競賽場參加比賽時，由於經驗不足，連續兩年(49、50屆)在全國賽「漆作裝潢」職類競賽中鎩羽而歸，分區賽也僅獲得第四名；在第51屆全國技能競賽中，他決心挑戰更好的成績，卻碰上疫情攪局打亂培訓節奏。

▲桃竹苗分署長林淑媛(右3)與取得「漆作裝潢」正取國手的李俊誠(右2)及備取國手的高浩慈(左2)與培訓老師宋侑蓁(右1)。（圖／桃竹苗分署提供）

李俊誠把握練習的時間，平日在桃分署訓練崗位練習到天黑才回宿舍休息，假日回到家後更把家裡的牆壁拿來當作畫板練習，終於在第51屆分區賽及全國賽中，以黑馬之姿奪下雙金，此時的他也萌生爭取國手的夢想，靠著不屈不撓的意志，終於力戰群雄，取得「漆作裝潢」國手資格。

李俊誠衷心感謝桃分署宋侑蓁老師的悉心指導和培訓，讓他得以實現代表國家參賽的夢想。談到這次「漆作裝潢」的創作項目，他以白鷺鷥和熱帶植物為主題，強調人生的種種選擇，可以如葉子一樣穩定地在地面上過一生，也可以像飛鳥一樣振翅翱翔在天地之間，李俊誠也期許自己能夠像畫中的飛鳥，不論實現夢想的道路有多麼艱難，都要勇往直前，翱翔在自己的天地之間。

此次取得「漆作裝潢」備取國手的高浩慈，目前就讀雲林科技大學創意生活設計系二年級，同時也是桃分署的培訓選手，高浩慈此次國手選拔比賽的創作項目，以木槿花的花語-「堅持不懈」為靈感來創作，奪得評審的青睞。

負責培訓的宋侑蓁老師表示，李俊誠的個性穩定且細緻，高浩慈是較跳躍及很有衝勁的；兩位選手特質不同，在此次訓練除了安排基本的項目訓練，更要求選手學習分享自己的操作技巧，藉由討論發掘彼此作品的優缺點，從不同角度分析塗料的屬性及操作手法。李俊誠在兩階段的國手選拔中維持自己一貫的穩定度，以沉穩的心情積極應對，順利取得正取國手資格。