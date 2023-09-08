跆拳道明日之星捲詐騙案　假投資坑500萬...3警聯手終逮培訓國手

▲台南市永康分局逮獲詐騙集團面交車手及上游接應成員康姓跆拳道培訓國手，全案偵處移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

永康警再逮投資詐騙車手，因與高雄湖內分局分別接獲民眾報案遭詐事件，共同指導被害人邀約詐騙集團在永康區進行面交，多方部署下成功逮捕面交車手及上游接應成員，而負責接應的上游成員康姓男子，不僅身材壯碩，而且還曾經是跆拳道培訓國手，3名警員卯足全力才順利將他制伏，全案偵處移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查上游詐騙集團。

永康分局於8月下旬接獲被害張姓男子報案，陳述在瀏覽Facebook網頁時，見到陌生網友貼文分享股海投資心法，張男隨即留言與該網友加為Line好友後。該名網友再要求下載虛假的投資APP，並誆稱高回報且保證獲利，慫恿張男領取大筆現金後再派遣車手假扮投資公司業務，持虛假公司證件及收據與張男當面交付現金後，利用虛假的投資APP製造獲利報表騙取信任，使張男繼續踏入騙術循環中，總共交付新台幣500餘萬後遲遲無法領回獲利，才驚覺陷入詐欺陷阱。

經警方循線於台南、高雄兩地追查，與張姓民眾取得共識後，將計就計配合詐騙集團劇本，在面交地點布下防線成功上演甕中捉鱉，當場抓獲面交陳姓車手及上游接應康姓跆拳道培訓國手，追回現金80萬元，並查扣虛假公司證件、收據，及插有中國漫遊sim卡的犯案手機。

不過警方在查緝的過程中卻是有驚無險，遇到其中負責接應的康姓嫌犯，一開始兩位員警包圍壓制，但因為康嫌仗著身材壯碩，體型硬是比員警大了一倍，逮捕過程不斷試圖奮力翻身抵抗逃跑，員警因需緊急查扣數位證據而跟時間賽跑，擔心數位證據銷毀，隨即第3位同事加入支援，康姓犯嫌知道跑不了，他只能默默停止掙扎，最後乖乖被逮，後來警方得知康嫌原是跆拳道培訓國手，其段級不低，因為車禍事故導致腿部受傷，無法再參加訓練，頓時沒有經濟來源，只能鋌而走險賺取生活費用。

永康分局分局長甘炎民表示，本案為警方跨縣市合作的典範，有良好的橫向聯繫及工作分配，促使最終達成任務目標。並呼籲民眾投資前務必要瞭解投資標的運作方式，且要有高報酬必定伴隨高風險的概念，謹記投資基本功以防誤入騙局，呼籲民眾應有「識詐知識不可少，一旦受騙錢難保」。