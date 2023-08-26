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前國手「活活悶死」暖心女房東！枕頭蓋臉直到她斷氣　二審仍逃死

▲▼新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

▲劉殷瑋活活悶死65歲馮姓女房東，事後還故佈疑陣，拿手機傳訊息給死者。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

新北市34歲男子劉殷瑋曾是啦啦隊國手，2021年間因為行竊被發現，將65歲的馮姓女房東活活悶死，一審被依照強盜殺人罪判處無期徒刑。近期二審判決出爐，劉殷瑋被判處無期徒刑、褫奪公權終身，透過長期隔離、施以教化，讓劉男能夠理解所受的處遇，以及刑罰執行的目的，好好反省自己的過錯，全案仍可上訴。

劉殷瑋曾有公共危險、竊盜等前科，曾是啦啦隊國手，也在2012年的啦啦隊公開賽上為台爭光，後來則是從事教練職務。不過，2020年受到新冠疫情影響，他的工作停擺，加上先前染上毒癮，腳部又受了傷，導致經濟十分拮据，還改為經營麻將館，想要藉此賺錢。

不過，因為染上毒癮，劉男的性格愈來愈糟糕，時常與家人起衝突，2021年決定搬出去住，並且透過網路找到了租屋處。馮姓房東太太體諒劉男生活不易，於是允許提前一周入住，沒想到劉男才住了3天，就因缺錢購買毒品，動了歹念行竊。

劉男透過窗戶，爬進了位在租處樓上的房東太太住處，開始翻箱倒櫃，偷走了許多錢財、珠寶等物。房東太太驚覺室內有人，嚇得詢問「是誰」，接著遭到劉男摀嘴威嚇。

▼劉殷瑋過去曾是啦啦隊教練，因為疫情期間工作停擺，加上染上毒癮，經濟變得十分拮据。（圖／ETtoday資料照）

▲▼涉嫌殺害女房東，劉殷瑋平時擔任啦啦隊教練。（圖／記者陳雕文翻攝）

房東太太嚇得放低姿態，想讓劉男放鬆警惕，走出房門以後，立即大喊「有小偷」，卻因此遭到劉男勒暈。等到從昏迷當中甦醒，房東太太認出了劉男，立即開口呼救，沒想到因此遭劉男拿枕頭悶住口鼻，在家中活活被悶死。

劉男事後為了脫罪，還用手機傳訊息給房東太太，企圖故佈疑陣，落網後還辯稱，犯案前有吸毒，對於行兇過程只有片段印象。

法官一審認為，依照劉男的智識程度，應該清楚這種行為可能害人死亡，且犯案前沒有精神疾病就診紀錄，落網時也沒有吸毒反應，因此這種行為是行竊失風、由偷變搶，更是痛下殺手，應以強盜殺人罪論處，且沒有減刑空間。

▼劉殷瑋行竊被房東發現，竟然痛下殺手，將人活活悶死。（圖／ETtoday資料照）

▲▼新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

不過，因為劉男的前科不是暴力犯罪、行竊時沒有偽裝，兇器也是在房間內隨手取得，顯見並非預謀殺人，且犯案後並非全無悔悟，加上劉男的親屬仍舊持續關心、未來也願意接納，因此劉男並非毫無教化可能，一審依照強盜殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

檢方對此感到不服、提起上訴。不過，法官認為，劉男無論是在警詢、偵查等其間，都坦承犯行，也明白自己做錯事，對於房東太太一家人感到抱歉，雖然有調解意願，但被房東太太一家以「無悔意」為由拒絕。

法官考量了劉男的過往，國小、國中曾遭同儕霸凌，後來上了高中、加入啦啦隊社團，人際關係才開始改善，即使離開學校以後，仍以啦啦隊結識的朋友為主，出社會後也開始擔任啦啦隊教練，直到後來因為受到新冠疫情影響，沒有啦啦隊表演、教練工作的機會，收支才開始無法平衡，於是聽信朋友的建議，開始經營成本低、獲利高的麻將館，以及販售進口私菸等工作。

法官認定，劉男的親友、啦啦隊友人及教練仍願意出手協助，社會支持尚且足夠，且年紀還輕、具備基本人際交往的能力，未來仍有發展、重建適合人際交往與親密關係的可能性，過去的違規行為、前科與此案的嚴重程度不成比例，應試因為經濟拮据之際，以快速獲取金錢為短期目標，才會進入房東太太的住處行竊，又因為怕被認出身分，才會在情急、缺乏謹慎思考的情況下，做出殺人的行為。

經過未來復歸可能性鑑定評估後，高院法官認為，劉男所犯下的罪行，應該判處無期徒刑、褫奪公權終身，讓劉男能在監獄中長期隔離、施以教化，在長期監禁的期間理解所受的處遇以及刑罰的目的，藉此反省自己的行為過錯，全案仍可上訴。

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